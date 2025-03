MSI Prestige 16 AI Evo – mistrz wydajności napędzany Intelem (test)

MSI Prestige 16 AI Evo to, na pierwszy rzut oka, wielki i toporny laptop biznesowy, który po uruchomieniu potrafi pokazać, co potrafi. Na wyniki testów czas przyjdzie jednak w dalszej części tego tekstu. W tym momencie pozwolę sobie tylko wspomnieć, że pod maską pracuje tu potężny, 16-rdzeniowy procesor ze sprzętowym wsparciem dla sztucznej inteligencji. A do towarzystwa układ ten ma grafikę Intel Arc GPU, aż 32 GB RAM-u oraz bardzo szybki dysk SSD o pojemności 1 TB. A jak to wszystko się sprawuje w codziennych zadaniach? Odpowiedzi na to i inne pytania znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Dalsza część tekstu pod wideo

Specyfikacja komputera (B2HMG):

Obudowa ze stopu magnezowo-aluminiowego, kolor Stella Gray,

Wymiary: 358,4 x 254,4 x 16,85-18,95 mm, masa 1,5 kg,

16-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (189 ppi), 60 Hz, 400 nitów, 100% DCI-P3,

Szesnastordzeniowy (6 wysokowydajnych, 8 „Efficient-core” i 2 energooszczędne), szesnastowątkowy procesor Intel Core Ultra 9 285H (do 2,9 GHz, do 5,4 GHz w Turbo, 24 MB Cache L3, NPU Intel AI Boost),

Grafika Intel Arc 140T GPU (do 2,35 GHz),

32 GB RAM-u LPDDR5x 7467 MT/s, dysk SSD Micron 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0,

Podświetlana klawiatura QWERTY z dodatkowym blokiem numerycznym i klawiszem Copilot, pytka dotykowa (touchpad),

Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania,

Gniazda i porty: 1 x SD (XC/HC) Card Reader, 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ45; 2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery 3.0, format USB-C), 1 x USB 3.2 Gen 2 typu A, 1 x audio Jack 3,5 mm (combo), blokada Kensington,

Łączność: Gb LAN, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4,

Kamera IR 5MP type (1944p@30fps), 3D Noice Reduction+ (3DNR+), zgodna z Windows Hello, głośniki stereo 2 x 2 W, 2 mikrofony,

Wbudowany akumulator o pojemności 99,9 Wh,

Zasilacz sieciowy 100 W (20 V / 5 A), USB-C,

System operacyjny Windows 11 Pro 24H2 64-bit (26100).

W zestawie, który do mnie przyjechał, znalazł się laptop MSI Prestige 16 AI Evo, zasilacz sieciowy oraz kabel zasilający.

Biznesowa elegancja bez „wodotrysków”

Testowany laptop z biznesowej linii MSI Prestige to sprzęt przeznaczony przede wszystkim do wygodnej pracy. Widać to między innymi po nieco topornym designie, w którym pierwsze skrzypce gra ergonomia, a nie wygląd. Laptop jest dosyć duży i ciężki, a jego powierzchnia wygląda, jakby była wykonana z tandetnego plastiku. Komputer ma za to pełną, podświetlaną klawiaturę QWERTY z dodatkowym blokiem numerycznym oraz duży touchpad. Do tego pierwszego musiałem się przyzwyczaić – działanie klawiszy jest nieco inne niż w używanej przeze mnie na co dzień, a poza tym są one mniejsze i ciaśniej rozłożone, więc na przykład chcąc wcisnąć klawisz „L” często trafiałem w leżący tuż obok klawisz „;”. W touchpadzie z kolei problematyczne są przyciski – ciężko trafić, gdzie kończy się lewy, a gdzie zaczyna prawy. Jedno i drugie wymaga przyzwyczajenia.

I kolejna rzecz – tam, gdzie w każdej używanej klawiaturze mam klawisz Delete, tu jest… przycisk zasilania, zintegrowany ze sprawnie działającym czytnikiem linii papilarnych. Kilka razy w ostatniej chwili się powstrzymałem, by go nie wcisnąć. Na szczęście można to tak ustawić, by komputer nie reagował na wciśnięcie tego klawisza.

Dobrą stroną dużego laptopa jest duży ekran. Ten w testowanym urządzeniu ma 16 cali, dzięki czemu nie trzeba nie trzeba wybierać między zmieszczeniem na nim odpowiedniej ilości informacji oraz rozsądną wielkością czcionki (na przykład). W pasku nad ekranem producent wcisnął kamerę z czujnikiem podczerwieni i fizyczną zasłoną.

Ciekawym i niecodziennym rozwiązaniem w testowanym laptopie firmy MSI jest umieszczenie portów USB i HDMI z tyłu. To dobry wybór, ale przydałoby się chociaż jedno USB z boku. Tymczasem na lewym boku znalazło się gniazdo Censington-Lock oraz otwory do wentylacji wnętrza urządzenia, a na prawym – RJ45, SD i miniJack.

Ekran dość przeciętny, ale ze świetnymi kolorami

Za wyświetlanie obrazu w testowanym laptopie odpowiada 16-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, co daje zagęszczenie punktów na poziomie 189 ppi. Dla potrzeb biznesowych, do których przede wszystkim testowany komputer został stworzony, to powinno w zupełności wystarczyć. Jeśli jednak ktoś się przyzwyczaił do większej rozdzielczości (korzystam z 13-calowego ekranu 2880 x 1920 pikseli), może mu brakować lepszego pod tym względem obrazu.

Zaletą zastosowanego tu ekranu są za to kolory, które nie tylko bardzo dobrze wypadają w testach kolorymetrycznych (patrz tabela poniżej), ale po prostu dobrze wyglądają zarówno podczas pracy biurowej, jak i w czasie oglądania zdjęć czy korzystania z innych multimediów.

Temperatura

bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ΔE

(MAX) 6536 K 99,9% sRGB

85,0% AdobeRGB

98,5% DCI P3 148,8% sRGB

102,5% AdobeRGB

105,4% DCI P3 0,11 (0,75) Pokaż więcej

Powłoka ekranu jest błyszcząca, co może stanowić problem w niektórych sytuacjach. Szczególnie przy źródłach jasnego światła, które mogą się w nim odbijać. Warto też dodać, że również jasność ekranu jest dość przeciętna, sięgając (według moich pomiarów) 425 nitów na środku. To jednak i tak lepiej, niż podaje producent (400 nitów).

Ale to zależy od miejsca, w którym tę jasność zmierzymy. Gdy zmierzyłem jasność na środku każdego z 9 fragmentów wyświetlacza, na który go podzieliłem, różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym wyniosła około 10%. To dużo, ale jednocześnie wciąż za mało, by to zauważać.

Głośniki stereo z drażliwymi tonami wysokimi

Laptop MSI Prestige 16 AI Evo został wyposażony w dwa głośniki o mocy 2 W każdy, z wylotami skierowanymi w dół, co pomaga w brzmieniu, w szczególności tonów niskich. Pozostałe również brzmią bardzo dobrze, biorąc pod uwagę małą dostępną moc. Nie dotyczy to jednak dźwięków bardzo wysokich, które potrafią być drażniące dla uszu. Zmierzona przeze mnie maksymalna głośność podczas słuchania muzyki wyniosła 84,5 dB w odległości 60 cm od głośników.

By zyskać jeszcze lepszą jakość dźwięku, a w szczególności usłyszeć brakujące tu głębsze basy czy uzyskać łagodniejsze dla uszu tony bardzo wysokie, warto sięgnąć po w miarę dobre słuchawki lub zewnętrzne głośniki. Podłączymy je do komputera przewodowo (Jack 3,5 mm) lub bezprzewodowo (Bluetooth). Można również sięgnąć do ustawień (aplikacja DTS Audio Processing).

Windows 11 Pro i sztuczna inteligencja

Testowany przeze mnie laptop MSI pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Pro, który od wersji Home odróżniają przede wszystkim dodatkowe funkcje biznesowe, przydatne w firmach. Na dzień dobry z laptopem otrzymujemy wersję 24H2 systemu, z ikoną Copilota na pasku zadań. Komputer ma też specjalny klawisz do uruchamiania sztucznej inteligencji Microsoftu.

Na wyposażeniu komputera znalazł się między innymi specjalny układ NPU (część procesora), który odpowiada za lokalne przetwarzanie zapytań kierowanych do AI w rożnych aplikacjach, zainstalowanych na pokładzie komputera. To, oczywiście, może zwiększyć produktywność i w pewnym zakresie uniezależnić użytkownika od dostępu do Internetu.

Jeśli chodzi o zainstalowane fabrycznie programy, to mamy tu przede wszystkim komplet różnych narzędzi dostarczanych razem z systemem Windows. Producent laptopa dodał od siebie między innymi aplikację MSI Center S, pokazującą stan urządzenia, pozwalającą korzystać z przydatnych funkcji AI oraz dającą dostęp do pomocy technicznej.

Z kolei narzędzie Killer Intelligence Center wykorzystuje sztuczną inteligencję do efektywniejszego wykorzystania sieci bezprzewodowej.

Łączność bezprzewodowa i po kablu

Jak przystało na sprzęt do pracy, laptop MSI Prestige 16 AI Evo może się łączyć ze światem zewnętrznych zarówno bezprzewodowo, jak i przy użyciu kabli. Do tego pierwszego służy Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Podczas testów jedno i drugie działało bez zarzutów.

Jeśli chodzi o połączenia kablowe, laptop można połączyć również z Internetem za pomocą gniazda RJ45 o szybkości do 1 Gb/s. Do dyspozycji mamy tu również pełnowymiarowe HDMI, USB-A oraz dwa gniazda USB-C z Thunderbolt 4. Jest też czytnik kart pamięci SD oraz gniazdo audio Jack 3,5 mm. Zestaw jest więc stosunkowo bogaty i różnorodny.

Mistrz wydajności w niemal każdym zastosowaniu

MSI Prestige 16 AI Evo jest napędzany procesorem Intel Core Ultra 9 285H. To flagowy uklad z serii Core Ultra 200H, zaprojektowany z myślą o laptopach premium, które wymagają wysokiej wydajności zarówno w grach, jak i w zastosowaniach profesjonalnych. Wykorzystuje hybrydową architekturę, łącząc wydajne rdzenie P-core (Lion Cove) i energooszczędne E-core (Skymont), co pozwala na lepsze zarządzanie mocą i wydłużenie czasu pracy na baterii. Procesor oferuje także wbudowany układ graficzny Intel Arc 140T, oparty na ulepszonej architekturze Xe LPG+, która zapewnia wyraźny wzrost wydajności w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją, ray tracingiem oraz grami.

Intel Core Ultra 9 285H oferuje jeszcze szybszy transfer danych i lepsze możliwości podłączania zewnętrznych monitorów czy dysków. Wspiera również technologie AI, takie jak Intel XeSS 2, które poprawiają jakość obrazu i płynność animacji w grach. Procesor został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych aplikacji kreatywnych, edycji wideo i intensywnych obliczeniowo zadań, oferując optymalne połączenie mocy obliczeniowej i efektywności energetycznej. Układ do pomocy ma 32 GB szybkiej pamięci RAM oraz bardzo szybki dysk SSD o pojemności 1 TB.

Model 3DMark

TimeSpy GeekBench 6 Cinebench R23 PCMark

10 Corona

Benchmark Crystal Disk Mark Single

Core Multi

Core Single

Core Multi

Core Odczyt

sekwencyjny Zapis

sekwencyjny Asus Zenbook S 14 4272 2587 9780 1863 8208 6354 - 5015,4 MB/s 3427,9 MB/s Asus Zenbook S 16 3722 2778 13324 1936 15140 7264 4 304 874 5004,0 MB/s 3969,4 MB/s Huawei MateBook D 16 2024 2027 2681 12792 1993 13362 6373 4 860 620 4914,7 MB/s 3936,5 MB/s Huawei MateBook X Pro 2024 4147 2268 12936 1714 13472 6828 3 718 536 5233,6 MB/s 4851,0 MB/s MSI Prestige 16 AI 4534 2905 17330 1256 17673 7515 5 895 937 6997,6 MB/s 5761,1 MB/s Pokaż więcej

Decydując się na zakup tego laptopa warto pamiętać, że nie jest to sprzęt gamingowy. Gry co prawda na nim działają, często płynnie, jednak należy się liczyć z tym, że tytuły o dużych wymaganiach będą tu „chodzić” wyraźnie gorzej. Z całą resztą sprzęt ten powinien sobie poradzić wyśmienicie.

Wydajne podzespoły w czasie test rozgrzały obudowę komputera maksymalnie do prawie 53°C (dolna część). Jeśli chodzi o hałas generowany przez wentylatory chłodzące wnętrze urządzenia, to ten osiągnął maksymalnie 47,3 dB w odległości około 60 cm od laptopa. Na ogół jest ciszej, a nawet bezgłośnie, gdy wystarcza chłodzenie pasywne

Cały dzień pracy na baterii i jeszcze trochę

Duży, mocny laptop potrzebuje pojemnej baterii, by długo działać z dala od zewnętrznego zasilania. MSI wyposażył testowane urządzenie w baterię o pojemności niemal 100 Wh, co powinno wystarczyć na około 10-11 godzin normalnej pracy biurowej. Taki czas osiągnąłem pisząc ten tekst w Wordzie oraz słuchając lecącej w tle muzyki z Tidala (wersja przeglądarkowa). W tym czasie wybrany był „Zrównoważony” tryb zasilania, natomiast jasność ekranu była ustawiona mniej więcej na 35%.

Do zewnętrznego zasilania laptopa służy podłączany do dowolnego portu USB-C zasilacz o mocy 100 W. Pozwala on też uzupełnić energię w baterii, co przy włączonym komputerze zajmuje około 100 minut (od 0 do 100%).

Potęga Core Ultra 9 w biznesowym wydaniu

MSI Prestige 16 AI Evo to biznesowy laptop, który na pierwszy rzut oka wydaje się duży i toporny, ale po uruchomieniu pokazuje, co naprawdę potrafi. Serce tego urządzenia stanowi potężny, 16-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 9 z wbudowanym układem NPU, wspierającym lokalne funkcje sztucznej inteligencji. Towarzyszy mu grafika Intel Arc GPU, aż 32 GB pamięci RAM i ultraszybki dysk SSD o pojemności 1 TB.

Design laptopa stawia funkcjonalność ponad estetykę. Pełnowymiarowa klawiatura QWERTY z dodatkowym blokiem numerycznym oraz duży touchpad zapewniają wygodę pracy, choć wymagają przyzwyczajenia ze względu na rozmieszczenie klawiszy. Ekran o przekątnej 16 cali i rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oferuje znakomite kolory, idealne zarówno do pracy biurowej, jak i multimediów. Błyszcząca powłoka i przeciętna jasność mogą jednak sprawiać problemy w jasnym otoczeniu.

Jeżeli chodzi o dźwięk, laptop wyposażono w dwa głośniki stereo o mocy 2 W każdy. Oferują one wysoką jakość dźwięku, choć tony wysokie bywają drażniące. System Windows 11 Pro zintegrowany z funkcjami AI, wspierany przez NPU, pozwala na efektywne korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji. Z kolei bogaty zestaw portów, w tym Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet RJ45, HDMI, USB-A, dwa USB-C z Thunderbolt 4, czytnik kart SD i gniazdo audio, zapewnia szerokie możliwości łączności.

Dzięki wydajnemu procesorowi, MSI Prestige 16 AI Evo powinien się sprawdzić niemal w każdym zastosowaniu, choć nie jest to sprzęt dedykowany graczom. Laptop radzi sobie świetnie w codziennych zadaniach, oferując szybkie i płynne działanie aplikacji biznesowych, a także gier (ale nie wszystkich). To solidny wybór dla profesjonalistów ceniących wysoką wydajność i nowoczesne rozwiązania AI.