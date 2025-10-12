Apple lada dzień ma nas zaskoczyć. Szykują się nawet trzy nowe sprzęty

Dalsza część tekstu pod wideo

Trzy nowości od Apple

Znany informator Mark Gurman ujawnił w swoim newsletterze "Power On" opublikowanym 12 października 2025 r., że w przeciągu tygodnia Apple ma ujawnić do trzech nowych produktów. Będzie to iPad Pro i Apple Vision Pro, co do których Gurman jest bardzo pewny, a oprócz tego dziennikarz Bloomberga twierdzi, że prawdopodobnie Apple odświeży także 14-calowego MacBooka Pro.

Poza chipem M5, iPad Pro ma być sprzedawany w konfiguracji z minimum 12 GB RAM-u i z minimalną zmianą wzornictwa – brakiem napisu "iPad Pro" z tyłu obudowy. Pod koniec września 2025 r. wyciekły filmiki pokazujące sprzęt na jednym z rosyjskich kanałów technologicznych na YouTube. Z materiałów nie dało się zaobserwować innych zmian w konstrukcji i komponentach tabletu. W porównaniu do iPada Pro z M4, wydajność układu M5 ma być o 12 procent wyższa w obliczeniach wielordzeniowych procesora oraz 36 proc. wyższa jeśli chodzi o układ graficzny.

Jeśli chodzi o odświeżony Vision Pro, poza spodziewanym układem M5, istnieje szansa na to, że pojawi się w nim również układ R2 usprawniający przetwarzanie ruchów użytkownika, ale nie jest to zagwarantowane. Apple ma zapewnić ulepszoną opaskę na głowę, która będzie bardziej ergonomiczna i komfortowa w noszeniu, a sprzęt ma doczekać się wariantu kolorystycznego "Space Black". Nie wiadomo, czy Apple będzie sprzedawać ten sprzęt jako model drugiej generacji, bo według najnowszych doniesień firma zawiesiła prace nad pełnoprawnym następcą Vision Pro oraz lżejszym kuzynem Vision Air na rzecz inteligentnych okularów.

Z kolei w kwestii 14-calowego MacBooka Pro z M5, Gurman twierdzi, że w każdej chwili może on trafić na półki sklepowe. Taki model ma ukazać się najpierw, a warianty laptopa z układami M5 Pro i M5 Max mają wejść do sprzedaży na początku 2026 roku. W przypadku odświeżonego MacBooka Pro, układ M5 ma być jedyną zmianą jeśli chodzi o komponenty.