Poważne zmiany w Spotify. Dyrektor odchodzi bo ma już inny pomysł

Nowy cel? Zbudować coś nowego, na miarę Spotify

Ambicje Szweda są ogromne. W jego planach jest budowa kolejnych wielkich firm, które mogą zrobić zamieszanie na całym świecie.

Ek założył Spotify w 2006 roku. W ciągu ostatnich lat rozbudował ten biznes do rozmiarów globalnej korporacji, która według ostatnich wycen warta jest już 140 miliardów dolarów. Jego pomysł zrewolucjonizował całą branżę muzyczną. Spotify pojawił się na rynku w momencie, w którym cała branża przechodziła kryzys związany głównie z nielegalnymi źródłami ściągania muzyki w internecie. Ek miał jednak wizję, która zmieniła sposób, w jaki ludzie zaczęli podchodzić do muzyki. Zamiast oferować ściąganie utworów na własne urządzenia Ek stworzył serwis oparty na streamingu. Zaoferował klientom niedrogi dostęp do muzyki w bardzo wygodny sposób. To był przepis na sukces.

Chce porzucić branżę muzyczną

Nowym celem Eka jest budowa kolejnego Spotify. Nie celuje już jednak w biznes muzyczny.

Chce stworzyć coś co będzie miało znaczenie dla ludzkości i pomoże w rozwiązaniu najważniejszych światowych problemów. Na ten cel ma przeznaczyć ponad miliard euro swojego prywatnego majątku.

Inwestycje będą kierowane przez jego firmę Prima Materia, która w najbliższych latach ma finansować europejskie projekty, które będą miały szansę realnie wpłynąć na świat.