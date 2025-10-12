Koniec TEMU w Europie? Niemcy odpalają śledztwo antymonopolowe

Niemcy rozpoczynają śledztwo antymonopolowe przeciwko Temu

Śledztwo zostało uruchomione 8 października 2025 roku przeciwko irlandzkiej spółce Whaleco Technology Limited z siedzibą w Dublinie, która zarządza operacjami Temu w Europie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Głównym przedmiotem dochodzenia są podejrzenia, że Temu narzuca sprzedawcom „niedopuszczalne wymogi" dotyczące kształtowania cen na niemieckiej platformie. Według prezesa Bundeskartellamt Andreasa Mundta, tego typu praktyki mogą znacząco ograniczyć konkurencję i ostatecznie prowadzić do wzrostu cen w innych kanałach sprzedaży.

Szczególnie problematyczne jest domniemane wprowadzenie przez Temu limitów cenowych — platforma ma wymagać od sprzedawców, aby ich ceny nie przekraczały 85% cen oferowanych za podobne produkty na konkurencyjnych platformach. Dodatkowo Temu zastrzega sobie prawo do bezpośredniego wpływania na ustalanie ostatecznych cen sprzedaży produktów.

Zaczęło się od formalnej skargi detalistów

Postępowanie zostało wszczęte w odpowiedzi na skargę złożoną przez Niemieckie Stowarzyszenie Handlu Detalicznego (HDE) w kwietniu 2025 roku. Organizacja oskarża Temu o systematyczne pozbawianie sprzedawców kontroli nad cenami i naruszanie europejskich oraz niemieckich przepisów rynkowych.

Prezes HDE Alexander von Preen podkreślił, że podczas gdy niemieccy detaliści inwestują znaczne środki w bezpieczeństwo produktów i ochronę konsumentów, chińskie platformy jak Temu działają praktycznie bez nadzoru regulacyjnego. To nie tylko zagraża uczciwej konkurencji, ale również podkopuje zaufanie konsumentów do handlu internetowego.

Obecnie platforma ma 19,3 miliona aktywnych użytkowników w Niemczech, podczas gdy jej europejskie marketplace'y (platformy sprzedażowe zrzeszające różnych sprzedawców) odwiedzają miesięcznie ponad 100 milionów użytkowników. Spółka została również uznana za Bardzo Dużą Platformę Online (VLOP) w ramach unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA) w maju 2024 roku, co zobowiązało ją do składania raportów transparentności Unii Europejskiej.

Temu odpowiedziało na zarzuty, stwierdzając, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w krajach, w których działa, wyrażając jednocześnie pewność, że wszelkie obawy zostaną pomyślnie rozwiązane.