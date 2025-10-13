Oprogramowanie

Microsoft psuje popularne MCT. Przypadek czy celowe działanie?

Chociaż nie ma na to żadnych dowodów, to wystąpienie takiego problemu w tym momencie budzi wątpliwości. Są jednak dostępne też inne rozwiązania.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Microsoft psuje popularne MCT. Przypadek czy celowe działanie?

Microsoft zepsuł popularny Windows Media Creation Tool zaledwie dzień przed końcem wsparcia dla systemu Windows 10. Mowa o narzędziu służącym do pobierania i instalowania systemu operacyjnego, które pozwala m.in. na aktualizację posiadanego już OS (np. W10->W11) oraz tworzenie nośników instalacyjnych jak bootowalne pendrive'y i płyty DVD.

Dalsza część tekstu pod wideo

Windows 10 traci wsparcie już 14 października 2025

Firma potwierdziła problem w swojej oficjalnej dokumentacji. Jak podano, wersja narzędzia Windows 11 Media Creation Tool oznaczona numerem "26100.6584", wydana 29 września 2025 roku, nie działa prawidłowo na urządzeniach z systemem Windows 10. Program może niespodziewanie się zamykać bez wyświetlania jakiegokolwiek komunikatu o błędzie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pendrive GOODRAM UME3 Care 32GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 60 Mb/s, Zapis 20 Mb/s Turkusowy
Pendrive GOODRAM UME3 Care 32GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 60 Mb/s, Zapis 20 Mb/s Turkusowy
0 zł
39.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.9 zł
Pendrive SAMSUNG Fit Plus 2020 256GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 400 Mb/s
Pendrive SAMSUNG Fit Plus 2020 256GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 400 Mb/s
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Pendrive IMRO Easy 8GB, USB 2.0, Odczyt 20 Mb/s, Zapis 10 Mb/s
Pendrive IMRO Easy 8GB, USB 2.0, Odczyt 20 Mb/s, Zapis 10 Mb/s
0 zł
12.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 12.99 zł
Advertisement

Microsoft udostępnił obejście problemu - użytkownicy mogą pobrać bootowalny obraz instalacyjny Windows 11 bezpośrednio ze strony Microsoftu, wybierając opcję "Download Windows 11 Disk Image (ISO) for x64 devices". Firma zapowiedziała, że pracuje nad poprawką, która zostanie uwzględniona w nadchodzącej aktualizacji MCT.

Microsoft psuje popularne MCT. Przypadek czy celowe działanie?

Osobiście polecamy jednak skorzystać z niewielkiego i darmowego programu Rufus. Jest on prosty w obsłudze, ale zapewnia zdecydowanie więcej opcji - m.in. wyłączenie wymagań co do Secure Boot i TPM 2.0, utworzenie lokalnego konta, pozbycie się sekcji dotyczącej zbierania danych o użytkowniku PC czy zrezygnowanie z domyślnego szyfrowania.

Image
telepolis
Microsoft Windows 10 Windows 11 Windows Media Creation Tool
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Windows Latest, oprac. własne