Microsoft podglądał uczniów. To nielegalne - grzmi urząd

Ciasteczka śledzące były trochę zatrute

Sprawa rozpoczęła się od skargi złożonej przez organizację noyb w 2024 roku. Austriackie władze ustaliły, że Microsoft 365 Education używa ciasteczek śledzących bez zgody użytkowników, co narusza przepisy RODO. Co szczególnie niepokojące, zarówno szkoła, jak i austriackie Ministerstwo Edukacji twierdziły podczas postępowania, że nie wiedziały o istnieniu tych ciasteczek.

Microsoft został zobowiązany do usunięcia wszystkich danych osobowych zebranych w ten sposób. Ponadto firma naruszyła prawo dostępu do danych przewidziane w artykule 15 RODO, nie udzielając pełnych informacji o przetwarzanych danych.

Ustalono, że Microsoft, jako kontroler, naruszył prawo skarżącego do dostępu (art. 15 RODO) poprzez nieudzielenie pełnych informacji o danych przetwarzanych podczas korzystania z Microsoft Education 365. - czytamy w orzeczeniu urzędu

Microsoft próbował przerzucać odpowiedzialność

Austriacki regulator odrzucił próby Microsoftu przerzucenia odpowiedzialności na szkoły i instytucje edukacyjne. Podczas pandemii COVID-19 wiele szkół szybko przeszło na rozwiązania chmurowe, ale Microsoft przeniósł całą odpowiedzialność za zgodność z prawem prywatności na lokalne placówki.

Gdy uczeń próbował uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, Microsoft skierował go do szkoły, która z kolei nie mogła udzielić pełnych informacji, ponieważ nie ma dostępu do danych przechowywanych przez Microsoft.

Microsoft wywołany do tablicy

Microsoft musi teraz szczegółowo wyjaśnić, co oznacza wykorzystywanie danych uczniów do takich celów jak „modelowanie biznesowe” czy „efektywność energetyczna”. Firma zobowiązana jest również ujawnić, czy przekazywała dane osobowe LinkedIn, OpenAI lub firmie reklamowej Xandr.

Austriacki regulator odrzucił także argument Microsoftu, że za produkty Microsoft 365 w Europie odpowiada irlandzka spółka zależna. Władze uznały, że kluczowe decyzje podejmuje amerykański Microsoft.

Microsoft zapowiedział przegląd decyzji i stwierdzenie dalszych kroków, podkreślając jednocześnie, że Microsoft 365 for Education spełnia wszystkie wymagane standardy ochrony danych.