Pat Gelsinger ostrzega. Miliardy od rządu i NVIDII to zbyt mało

Pat Gelsinger, były dyrektor generalny Intela, odniósł się do ostatnich decyzji firmy dotyczących współpracy kapitałowej z NVIDIĄ i administracją Donalda Trumpa. Gelsinger, który był kluczową postacią w odbudowie działu foundry i wprowadzeniu inicjatyw takich jak "5N4Y" prowadzących do powstania litografii 18A, podkreślił, że ocenia skuteczność działań Intela przez pryzmat rzeczywistego rozwoju infrastruktury produkcyjnej.

Mimo posiadania własnych FABów Niebiescy korzystają z usług TSMC

Jak zauważył były CEO, żaden z ostatnich kontraktów nie przyniósł jeszcze konkretnych zobowiązań dotyczących produkcji chipów w fabrykach Niebieskich. Choć udział rządu USA może zachęcić amerykańskie firmy do inwestowania w krajowy sektor półprzewodników, na razie nie pojawiły się znaczące umowy. Podobne pytania o potencjalne zaangażowanie w produkcję w Intel Foundry otrzymali również szefowie NVIDII i AMD, Jensen Huang i Lisa Su, lecz nie udzielili jednoznacznych odpowiedzi.

Gelsinger odniósł się także do ustawy CHIPS Act z czasów prezydentury Joe Bidena, której celem było wsparcie amerykańskiego przemysłu. Były szef Intela wyraził rozczarowanie działaniami ówczesnej sekretarz handlu Giny Raimondo, twierdząc, że środki pomocowe zostały udostępnione zbyt późno, by skutecznie wesprzeć rozwój fabryk firmy. Jego zdaniem obecne inicjatywy prawdopodobnie też nie przyniosą efektów.

Poprzedni prezes przypomniał też, że przejmując stery w Intelu, zastał firmę w chaosie, która od dawna podejmowała błędne decyzje:

Intel przez 15 lat podejmował złe decyzje. To była odbudowa firmy. Straciliśmy pozycję lidera, przez lata nie kierowali nią inżynierowie, więc musieliśmy odbudować technologię, produkcję, łańcuchy dostaw i procesy. Powiedziałem wtedy, że odbudowa technologicznej bazy Intela zajmie ponad pięć lat. Jeszcze tam nie dotarliśmy. Intel 18A, ogłoszone w zeszłym tygodniu, to ważny krok w tym kierunku. Pat Gelsinger