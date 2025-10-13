Sprzęt

To prawdziwy Game Boy naszych czasów, a dziś jest znacznie tańszy

Warto się pośpieszyć, ponieważ zostały już dosłownie ostatnie sztuki.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
19:01
W dobie cyfrowej dystrybucji i gier, które nie należą do nas, tylko są nam udostępniane w ramach licencji, wielu tęskni za starymi, prostszymi czasami. To znaczy owszem, wciąż gry były objęte licencją, jednak tak długo, jak mieliśmy nośnik, to mogliśmy grać kiedy i jak nam się podoba, a wydawca gry nie miał nic do gadania. Konsola HYPER MEGA TECH! w wersji TECHNOS jest powrotem do tych czasów, który kosztuje mniej, niż gra AAA.

HYPER MEGA TECH! Game Boy naszych czasów

HYPER MEGA TECH!

Mamy tu do czynienia z konsolą przenośną, na której znajdziemy 15 klasycznych gier od TECHNOS, co już samo w sobie jest świetne. Jednak ta jest kompatybilna z kartridżami do EVERCADE. Tym samym możemy kupić na nią takie klasyki jak klasyczne Wormsy, Tomb Rider 1-5, czy też znacznie nowsze gry niezależne. A wszystko to w formie fizycznych kartridży, które kosztują ułamek ceny współczesnych gier. Dostajemy więc kieszonkową konsolę, na której, niczym na Game Boyu będziemy mogli uruchamiać fizyczne nośniki z grami.

Sama konsola ma 2,8-calowy ekran IPS 320 × 240 pikseli i ma wbudowany akumulator, który naładujemy przez USB-C. Warto jednak podkreślić, że nie da się wrzucać na nią ROM-ów. Jest to osobny system na oryginalne nośniki, a nie konkurencja dla Anbernica. A wszystko to za jedyne 209 zł, co jak na tak bogaty zestaw gier i sam sprzęt jest ceną naprawdę śmieszną. Sam bym kupił, gdyby nie to, że poluję na edycję Capcom w promocji.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

 

Evercade