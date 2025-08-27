Taki zakup w sieci to kłopoty. Fiskus wezwie na dywanik

Zazwyczaj, jak robimy zakupy przez Internet, to nie musimy niczym się martwić, przynajmniej pod kątem podatkowym. To sprzedawca płaci wszystkie należności, a VAT jest już zawarty w cenie. Są jednak zakupy, które to na kupującego nakładają dodatkowe obowiązki. Jeśli ich nie spełnimy, to sprawą może zainteresować się skarbówka — donosi dlahandlu.pl.

Internetowe zakupy pod lupą fiskusa

Robiąc internetowe zakupy, musimy zwrócić uwagę, czy dokonujemy ich od firmy, czy od osoby prywatnej. Czemu to ważne? Ponieważ w tym drugim przypadku, jeśli przekroczymy określoną kwotę, mamy dodatkowe obowiązki podatkowe.

W przypadku zakupu od osoby prywatnej za kwotę przekraczającą 1000 zł musimy w ciągu 14 dni złożyć formularz PCC-3, obliczyć i zapłacić podatek. Ten uzależniony jest od rodzaju umowy, ale najczęściej wynosi 2 proc.

Wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy. Tymczasem tylko do 6 maja 2025 roku na OLX pojawiło się 1,24 mln ogłoszeń od osób prywatnych, których wartość przekroczyła 1000 zł. Są to najczęściej rowery, meble oraz elektronika.