Clair Obscur: Expedition 33 to początek. Planowane są kolejne części

Clair Obscur: Expedition 33 okazało się bez wątpienia największym zaskoczeniem 2025 roku. Debiutancka gra francuskiego studia Sandfall Interactive odniosła ogromny sukces, mimo że pojawiła się w tym samym czasie co The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Clair Obscur: Expedition 33 to główny kandydat do tytułu Gry Roku

Historia Guillaume’a Broche, byłego pracownika Ubisoftu, który opuścił korporację, aby stworzyć swój wymarzony projekt, jest już dobrze znana. Nie oznacza to jednak, że brakuje tematów do rozmów z twórcą tego jRPG. YouTuber o pseudonimie MrMattyPlays opublikował wczoraj długą rozmowę z Francuzem, w której padła jednoznaczna deklaracja, że Expedition 33 to dopiero początek całej serii gier.

Tak, "Clair Obscur" to nazwa franczyzy, a Expedition 33 to jedna z historii, które chcemy w jej ramach opowiedzieć. Jak dokładnie będzie wyglądać kolejna odsłona i jaki będzie jej koncept, jest jeszcze zbyt wcześnie, by to ogłaszać, ale pewne jest, że nie jest to koniec Clair Obscur. Guillaume Broche

Wielu fanów uważa, że Sandfall Interactive nie pójdzie drogą bezpośrednich kontynuacji, lecz raczej serii antologii. Inspiracją dla całej marki jest bowiem cykl Final Fantasy od Square Enix. Francuski zespół odwiedził nawet niedawno biura japońskiego giganta, co zostało opisane jako "kreatywna wymiana pomysłów".