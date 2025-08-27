Bezpieczeństwo

PKO BP z ważnym komunikatem. Dotyczy darmowej usługi

PKO Bank Polski wydał właśnie ważne ostrzeżenie dla swoich klientów, ale i nie tylko. "Uważaj na darmowe szkolenia z inwestycji" czytamy na oficjalnej stronie z komunikatami bankowymi. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:49
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP z ważnym komunikatem. Dotyczy darmowej usługi

Oszuści chcą nas szkolić z inwestowania

Przestępcy nie próżnują, ale wręcz przeciwnie - wydaje się czasem, że ich kreatywność rośnie z dnia na dzień. PKO Bank Polski tym razem ostrzega przed oszustami, oferującymi bezpłatne szkolenia z zakresu bezpiecznego inwestowania. Przestępcy grasują głównie w mediach społecznościowych, wykorzystując często wizerunki znanych i szanowanych osób, co ma służyć jednemu - zwiększeniu ich wiarygodności. Bank radzi jak nie dać się oszustom nabić w butelkę. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Już na samym początku przekazuje nam jedną z najważniejszych zasad:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G05 4/128GB 6.67" 90Hz Granatowy
Smartfon MOTOROLA Moto G05 4/128GB 6.67" 90Hz Granatowy
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 256GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 256GB 6.1" Czarny
0 zł
3149 zł - najniższa cena
Kup teraz 3149 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 5G 6.7'' 120Hz Srebrny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 5G 6.7'' 120Hz Srebrny (CPO)
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Advertisement

Pamiętaj, nie ma inwestycji, które przynoszą zysk bez ryzyka. Zastanów się zanim klikniesz reklamę i podasz nieznajomym osobom swoje dane.

- przestrzega bank na swojej stronie. 

Bank radzi, aby dokładnie sprawdzać daną ofertę oraz wiarygodność osoby, która ją oferuje. Należy się nieco postarać i włożyć odrobinę wysiłku w przeszukanie sieci oraz zweryfikowanie opinii na temat konkretnej inwestycji. Można śmiało wpisać i wyszukać w internecie nazwę firmy w połączeniu ze słowem "oszustwo", albo "scam". Warto przejrzeć pod tym kątem więcej niż jedną stronę. 

Najlepiej sprawdzić także czy instytucja, która proponuje nam inwestycję znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). 

Pod żadnym pozorem nie udostępniajmy nikomu swoich danych, takich jak login, hasło, numer PESEL oraz danych karty płatniczej. Nie wysyłajmy też nikomu skanu, ani zdjęcia dowodu. To samo się tyczy kodów BLIK oraz zatwierdzania transakcji. 

ING Bank Śląski zapłaci ogromną karę. Druga największa w historii

Image
telepolis
aplikacja banku PKO BP banki w Polsce polskie banki komunikat pko bp
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski