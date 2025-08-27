PKO BP z ważnym komunikatem. Dotyczy darmowej usługi

Oszuści chcą nas szkolić z inwestowania

Przestępcy nie próżnują, ale wręcz przeciwnie - wydaje się czasem, że ich kreatywność rośnie z dnia na dzień. PKO Bank Polski tym razem ostrzega przed oszustami, oferującymi bezpłatne szkolenia z zakresu bezpiecznego inwestowania. Przestępcy grasują głównie w mediach społecznościowych, wykorzystując często wizerunki znanych i szanowanych osób, co ma służyć jednemu - zwiększeniu ich wiarygodności. Bank radzi jak nie dać się oszustom nabić w butelkę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Już na samym początku przekazuje nam jedną z najważniejszych zasad:

Pamiętaj, nie ma inwestycji, które przynoszą zysk bez ryzyka. Zastanów się zanim klikniesz reklamę i podasz nieznajomym osobom swoje dane. - przestrzega bank na swojej stronie.

Bank radzi, aby dokładnie sprawdzać daną ofertę oraz wiarygodność osoby, która ją oferuje. Należy się nieco postarać i włożyć odrobinę wysiłku w przeszukanie sieci oraz zweryfikowanie opinii na temat konkretnej inwestycji. Można śmiało wpisać i wyszukać w internecie nazwę firmy w połączeniu ze słowem "oszustwo", albo "scam". Warto przejrzeć pod tym kątem więcej niż jedną stronę.

Najlepiej sprawdzić także czy instytucja, która proponuje nam inwestycję znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).