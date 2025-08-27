Polsat Box Go dopieszcza kibiców. We wrześniu nie odejdą od ekranów

Do tego w Polsat Box Go będzie można oglądać spotkania piłkarskie w ligach europejskich: LALIGA EA SPORTS, Bundesligi czy Ligue 1 McDonald’s. Rusza Liga Europy UEFA, trwają eliminacje do mistrzostw świata 2026.

W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać na 20 kanałach sportowych, w dowolnym miejscu i czasie, na wielu urządzeniach.

US Open z udziałem gwiazd polskiego tenisa

Trwa ostatni turniej Wielkiego Szlema w tym roku – aż do 7 września Nowy Jork jest stolicą światowego tenisa. Wśród faworytów do wygranej turnieju jest Iga Świątek, której celem po triumfie w Wimbledonie 2025 jest odzyskanie tytułu US Open zdobytego w 2022 roku. Polka przygotowuje się do 2.rundy turnieju po wygranej w pierwszym meczu 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emiliani Arango. Wśród reprezentantów Biało-Czerwonych znalazły się inne gwiazdy polskiego tenisa: Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak. Transmisje z trawiastych kortów w Polsat Box Go w kanałach Eurosport.

Cała Polska kibicuje siatkarkom

Do 7 września w Tajlandii trwa święto kobiecej siatkówki, w której udział bierze reprezentacja Polski, brązowe medalistki ostatnich trzech edycji Ligi Narodów.

Biało-Czerwone rozpoczęły turniej od zwycięstwa nad Wietnamem 3:1, a następnie pokonały Kenię 3:1. Przed nimi jeszcze kluczowe starcie z Niemkami, które również mają na koncie dwa zwycięstwa. Mecz ten zdecyduje o pierwszym miejscu w grupie G i będzie miał kluczowe znaczenie dla rozstawienia w fazie pucharowej. Transmisje z wszystkich spotkań w Polsat Box Go, w kanałach Polsat Sport.

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn

W dniach 12–28 września Filipiny staną się areną siatkarskich emocji. 32 drużyny z całego świata powalczą o tytuł mistrza świata. Polska, aktualny mistrz Europy i wicemistrz świata, trafiła do grupy B, gdzie zmierzy się z Rumunią, Katarem i Holandią. Zespół Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju.

13 września, godz.: 15:30, Polska - Rumunia

15 września, godz.: 15:30, Polska - Katar

17 września, godz.: 12:00, Polska - Holandia

20 września; 1/8 finału

24 września; 1/4 finału

27 września; 1/2 finału

28 września; mecz o 3. miejsce i finał

Formula 1 w Eleven Sports

GP Włoch na torze Monza to jeden z najbardziej wyczekiwanych wyścigów sezonu. Czy Ferrari z Lewisem Hamiltonem i Charlesem Leclerkiem zaskoczą na własnym podwórku?

5 września, godz. 13:30, godz. 17:00 - treningi

6 września, godz. 12:30 – trening, godz. 16:00 - kwalifikacje

7 września, godz. 15:00 – wyścig główny

Uliczny tor w sercu Baku (GP Azerbejdżanu) to gwarancja dramatycznych zakrętów i niespodziewanych manewrów. Kierowcy F1 będą walczyć o cenne punkty w scenerii łączącej nowoczesność z historią.

19 września, godz. 10:30, godz. 14:00 - treningi

20 września, godz. 10:30 – trening, godz. 14:00 - kwalifikacje

21 września, 13:00 – wyścig główny

Piłkarskie ligi europejskie

We wrześniu w LALIGA EA SPORTS szlagierowe spotkania FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym przeciwko wymagającym rywalom, takim jak Real Sociedad i Getafe CF, a także pojedynek Levante – walecznej drużyny z Walencji – z Realem Madryt, pełnym gwiazd europejskim gigantem, który zawsze gra widowiskowo.

21 września, godz.: 21:00, FC Barcelona - Getafe CF

24 września, godz.: 21:00, Levante - Real Madryt

28 września, godz.: 21:00, FC Barcelona - Real Sociedad de Fútbol

Obecny sezon Bundesligi zapowiada się niezwykle emocjonująco – Bayern Monachium jako obrońca tytułu ponownie celuje w mistrzostwo, ale pozostałe niemieckie drużyny z determinacją będą walczyć o jego detronizację. Są wśród nich m.in. Hamburg SV – beniaminek, który wraca do elity z ambicjami, by namieszać w stawce oraz Werder Brema – zespół, który po solidnym poprzednim sezonie liczy na dalszy rozwój i walkę o miejsce w europejskich pucharach.

13 września, godz.: 18:30, Bayern Monachium – Hamburg SV

26 września, godz. 20:30, Bayern Monachium – Werder Brema

Wrzesień w Ligue 1 to jeden z najbardziej intensywnych miesięcy w kalendarzu francuskiej ligi. Obfituje w emocjonujące starcia, min.: wyczekiwane przez kibiców „Le Classique” między Olympique de Marseille, a Paris Saint-Germain.

21 września, godz.: 15:00, Olimpique de Marseille – Paris Saint-Germain.

Eliminacje do mundialu 2026

Z 12 grup tylko zwycięzcy awansują bezpośrednio do finałów, a Polska – pod wodzą Jana Urbana – powalczy w grupie G z Holandią, Finlandią, Litwą i Maltą. Każdy punkt będzie na wagę złota, bo rywale są wymagający: faworyt Holandia, obecny lider Finlandia, nieprzewidywalna Litwa i waleczna Malta. W serwisie dostępne będą wszystkie mecze eliminacyjne, z wyjątkiem spotkań reprezentacji Polski.

Liga Europy UEFA