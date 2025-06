Długie kolejki w Action? Przy tej promocji to nic dziwnego

Powerbank z Action

Mowa tu o stosunkowo niewielkiej, bo 10 000 mAh konstrukcji . Czyli idealnej na co dzień. Nie waży dużo, a smartfona do pełna naładuje i jeszcze zostanie w nim nieco energii na inne sprzęty. A podłączymy do niego większość z nich, ponieważ na pokładzie są dwa porty USB-A, oraz USB-C . Ten ostatni służy także do ładowania samego powerbanka.

Nie zawodzi także wydajność urządzenia. To oferuje moc do 20 Watów. Ta jest wystarczająca do ładowania większości urządzeń. Co więcej, w sklepie są do wyboru trzy wersje kolorystyczne: czarna, zielona i różowa. A wszystko to za jedyne 46,95 zł. A jeśli nie masz po drodze do Action, to podobną konstrukcję możesz kupić za 49,99 zł w sklepach sieci Euro.