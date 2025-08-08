Xbox przestaje być konkurencją dla PlayStation. Różnica jest kolosalna

Dzisiaj porównywać Xboxa do PlayStation, to jak porównywać Legię Warszawa do FC Barcelony. Niby robią to samo, niby działają na tym samym rynku i w teorii są dla siebie konkurencją. Jednak różnica w poziomach jest tak duża, że nie ma to sensu.

Sprzedaż PlayStation 5

Sony pochwaliło się, że na całym świecie do sklepów trafiło już ponad 80 mln egzemplarzy PlayStation 5. Tym samym najnowsza konsola sprzedaje się na podobnym poziomie co PlayStation 4. Wyniki, po takim samym czasie od premiery, są niemal identyczne.

A gdzie w tym wszystkim jest Xbox? Microsoft od dawna nie chwali się oficjalnymi liczbami jeśli chodzi o sprzedaż konsol. Ma ku temu powód — są one słabe. Wyliczenia ekspertów sugerują, że firma z Redmond sprzedała zaledwie 30 mln egzemplarzy Xboxów Series X/S. To 37,5 proc. tego, co osiągnęli Japończycy z Sony. Różnica jest kolosalna.