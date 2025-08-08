Sprzęt

Xbox przestaje być konkurencją dla PlayStation. Różnica jest kolosalna

Czy Xbox i PlayStation to wciąż konkurencja? Można mieć co do tego spore wątpliwości. Różnice między konsolami są zbyt duże.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:43
Dzisiaj porównywać Xboxa do PlayStation, to jak porównywać Legię Warszawa do FC Barcelony. Niby robią to samo, niby działają na tym samym rynku i w teorii są dla siebie konkurencją. Jednak różnica w poziomach jest tak duża, że nie ma to sensu.

Sprzedaż PlayStation 5

Sony pochwaliło się, że na całym świecie do sklepów trafiło już ponad 80 mln egzemplarzy PlayStation 5. Tym samym najnowsza konsola sprzedaje się na podobnym poziomie co PlayStation 4. Wyniki, po takim samym czasie od premiery, są niemal identyczne.

A gdzie w tym wszystkim jest Xbox? Microsoft od dawna nie chwali się oficjalnymi liczbami jeśli chodzi o sprzedaż konsol. Ma ku temu powód — są one słabe. Wyliczenia ekspertów sugerują, że firma z Redmond sprzedała zaledwie 30 mln egzemplarzy Xboxów Series X/S. To 37,5 proc. tego, co osiągnęli Japończycy z Sony. Różnica jest kolosalna.

PlayStation może się pochwalić też 65,9 mln sprzedanych gier w drugim kwartale 2025 roku, co stanowi o 12 mln lepszy wynik niż rok wcześniej. Aż 83 proc. z nich to produkty cyfrowe. Do tego dochodzą 123 mln aktywnych, miesięcznych użytkowników. To akurat spadek w zestawieniu z pierwszym kwartałem, ale nadal wynik lepszy niż rok wcześniej.

Image
telepolis
Sony PlayStation 5 PS5 PlayStation 5 sprzedaż PlayStation 5 liczba sprzedanych konsol PlayStation 5 dane sprzedaży
Zródła zdjęć: Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechSpot