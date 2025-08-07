W RTV Euro AGD za 160 zł. Taki Apple kosztuje dwa i pół tysiąca

YAXO Tacoma Titanium Black – nowoczesny i pięknie jabłkowy

YAXO Tacoma Titanium Black to przykład nowoczesnego smartwatcha, który łączy w sobie nowatorskie technologie, funkcjonalność i wytrzymałość, stając się idealnym towarzyszem zarówno w codziennym życiu, jak i podczas intensywnej aktywności fizycznej.

Zegarek wyróżnia się elegancką, metalową kopertą w kolorze czarnym, która nadaje urządzeniu ponadczasowy, uniwersalny charakter. W zestawie znajdziemy dodatkowy pasek wykonany z silikonu, co podnosi komfort użytkowania i pozwala dostosować wygląd zegarka do aktualnych potrzeb. Design mocno nawiązuje do produktów amerykańskiego producenta (Apple po prawej), który na stronie Apple'a w wersji z takim paskiem i aluminiową kopertą kosztuje 2499 zł.

Prawie Apple za 159,99 zł — to możliwe

Duży, 2,1-calowy dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 320 x 385 piskeli zapewnia czytelność informacji nawet w pełnym słońcu, a funkcja Always-on Display umożliwia błyskawiczny dostęp do najważniejszych danych, niezależnie od sytuacji. Tacoma wspiera najnowszy standard Bluetooth 5.3, co przekłada się na stabilniejsze i szybsze połączenie ze smartfonem (Android od wersji 5.0, iOS od 10).

Praktyczną obsługę ułatwia obrotowe pokrętło z wibracjami oraz polskojęzyczne menu, a szeroka gama personalizowanych tarcz zegarka pozwala podkreślić indywidualny styl użytkownika. Miłośnicy sportu docenią ponad 100 trybów sportowych, wbudowany GPS oraz odporność na wodę i kurz klasy IP67.

Monitorowanie zdrowia jest kompleksowe dzięki czujnikom tętna, ciśnienia krwi (tego nie potrafi nawet Apple), saturacji, temperatury ciała oraz funkcji analizy snu. Urządzenie wyposażono także w barometr i funkcję NFC, umożliwiającą płatności zbliżeniowe.

Tacoma pozwala odbierać połączenia, wyświetla powiadomienia z aplikacji takich jak Messenger czy WhatsApp, wyposażona jest w sterowanie muzyką, stoper, timer i alarm oraz umożliwia szybkie lokalizowanie telefonu. Wbudowana pamięć 128 MB i efektywny chip Jellyfish 7012F gwarantują płynną pracę wielu aplikacji jednocześnie, a bateria o pojemności 220 mAh zapewnia długą pracę na jednym ładowaniu (typowo 5-7 dni).