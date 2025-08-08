Wiadomości Google nie działają? Nie tylko u Ciebie

W ostatnich dniach coraz więcej użytkowników Wiadomości Google donosi o nietypowym problemie. Aplikacja samoistnie zamyka się kilka sekund po uruchomieniu. Dobra informacja jest taka, że dotyczy to wąskiego grona osób.

Problem z Wiadomościami Google

Probem dotyczy użytkowników Wiadomości Google w wersji beta (20250805_00_RC00). Ta dostępna jest na urządzeniach z Androidem 16 oraz 16 QPR1. Szczególnie narażone są osoby, które mają telefony marki Samsung lub Google Pixel. Co nietypowe, nadal możliwe jest odpisywanie na wiadomości, ale przy użyciu tzw. dymków.

Niestety, niewiele pomaga na ten problem. Zresetowanie telefonu, wyczyszczenie pamięci aplikacji nie rozwiązują problemu. W przypadku niektórych pomogło usunięcie ostatniej aktualizacji, które możliwe jest z menu aplikacji. Jednak nie działa to u wszystkich.