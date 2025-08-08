Aplikacje

Wiadomości Google nie działają? Nie tylko u Ciebie

Użytkownicy aplikacji Wiadomości Google napotkali na problem, przez który nie da się z niej korzystać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:10
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wiadomości Google nie działają? Nie tylko u Ciebie

W ostatnich dniach coraz więcej użytkowników Wiadomości Google donosi o nietypowym problemie. Aplikacja samoistnie zamyka się kilka sekund po uruchomieniu. Dobra informacja jest taka, że dotyczy to wąskiego grona osób.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problem z Wiadomościami Google

Probem dotyczy użytkowników Wiadomości Google w wersji beta (20250805_00_RC00). Ta dostępna jest na urządzeniach z Androidem 16 oraz 16 QPR1. Szczególnie narażone są osoby, które mają telefony marki Samsung lub Google Pixel. Co nietypowe, nadal możliwe jest odpisywanie na wiadomości, ale przy użyciu tzw. dymków.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon DOOGEE S61 6/64GB 6" Czarny
Smartfon DOOGEE S61 6/64GB 6" Czarny
0 zł
659.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 659.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Granatowy SM-F766
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Granatowy SM-F766
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Niestety, niewiele pomaga na ten problem. Zresetowanie telefonu, wyczyszczenie pamięci aplikacji nie rozwiązują problemu. W przypadku niektórych pomogło usunięcie ostatniej aktualizacji, które możliwe jest z menu aplikacji. Jednak nie działa to u wszystkich.

Jeśli korzystacie z wersji beta Wiadomości Google, to lepiej wstrzymać się z instalacją ostatniej aktualizacji.

Image
telepolis
Google Google Messages Wiadomości Google Android 16 Wiadomości Google aktualizacja google wiadomości Android 16 QPR1
Zródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google