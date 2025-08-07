Sprzęt

Apple stawia na Samsunga. Koreańczycy zdominują MacBooki

Pora pożegnać się z technologią mini-LED oraz notchem. Wszystko za sprawą OLED 8,6 generacji od południowokoreańskiego giganta.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 22:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple stawia na Samsunga. Koreańczycy zdominują MacBooki

Apple przygotowuje się do znaczącej zmiany w swoich laptopach - w 2026 roku ma zadebiutować nowy model MacBooka Pro wyposażony w wyświetlacz OLED, który zastąpi dotychczasowe panele typu mini-LED. Według najnowszych doniesień, wyłącznym dostawcą matryc będzie południowokoreański gigant - Samsung.

Dalsza część tekstu pod wideo

LG i BOE drepczą już czebolowi po piętach

Zgodnie z doniesieniami Gigant z Cupertino wymaga stosowania w swoich urządzeniach technologii cienkowarstwowych tranzystorów tlenkowych, którą Koreańczycy zamierzają dostarczać. Szacuje się, że firma będzie produkować 15 000 sztuk miesięcznie na podłożach szklanych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP Omen Transcend 14-fb1217nw 14" OLED Ultra 7-255H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop HP Omen Transcend 14-fb1217nw 14" OLED Ultra 7-255H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
8699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 8699.99 zł
Laptop MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG-041PL 16" OLED 240Hz Ryzen AI 9 HX 370 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG-041PL 16" OLED 240Hz Ryzen AI 9 HX 370 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
-500 zł
15999 zł - najniższa cena
Kup teraz 15499 zł
Laptop ASUS Vivobook S 16 M5606KA-RI049W 16" OLED Ryzen AI 7 350 24GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS Vivobook S 16 M5606KA-RI049W 16" OLED Ryzen AI 7 350 24GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
-700.01 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 5298.99 zł
Advertisement

Zastosowanie technologii TFT niesie za sobą korzyści w postaci niższego zużycia energii, co wpłynie na poprawę wydajności energetycznej nowych MacBooków Pro, zwłaszcza przy wysokich poziomach jasności.

Apple prawdopodobnie zachowa również branding ProMotion, co wskazuje na wykorzystanie paneli LTPO z dynamiczną częstotliwością odświeżania 10-120 Hz, pozwalającą na jeszcze większą oszczędność akumulatora.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian będzie rezygnacja z notcha, który do tej pory znajdował się w górnej części ekranu MacBooków Pro. Apple planuje zastąpić go rozwiązaniem znanym z iPhone’ów - Dynamic Island. Oznacza to nie tylko bardziej nowoczesny wygląd, ale również potencjalnie lepsze wykorzystanie przestrzeni roboczej wyświetlacza.

Chociaż Samsung zyskał przewagę jako jedyny dostawca, sytuacja może się wkrótce zmienić. LG już pracuje nad własną linią produkcyjną OLED 8,6 generacji, a w przyszłości do rywalizacji może dołączyć chińskie BOE, które potencjalnie stanie się trzecim graczem w łańcuchu dostaw Apple.

Image
telepolis
#Apple Macbook Pro OLED samsung
Zródła zdjęć: Shutterstock / Hadrian
Źródła tekstu: Dealsite, Wccftech, oprac. własne