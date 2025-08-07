Apple stawia na Samsunga. Koreańczycy zdominują MacBooki

Apple przygotowuje się do znaczącej zmiany w swoich laptopach - w 2026 roku ma zadebiutować nowy model MacBooka Pro wyposażony w wyświetlacz OLED, który zastąpi dotychczasowe panele typu mini-LED. Według najnowszych doniesień, wyłącznym dostawcą matryc będzie południowokoreański gigant - Samsung.

Dalsza część tekstu pod wideo

LG i BOE drepczą już czebolowi po piętach

Zgodnie z doniesieniami Gigant z Cupertino wymaga stosowania w swoich urządzeniach technologii cienkowarstwowych tranzystorów tlenkowych, którą Koreańczycy zamierzają dostarczać. Szacuje się, że firma będzie produkować 15 000 sztuk miesięcznie na podłożach szklanych.

Zastosowanie technologii TFT niesie za sobą korzyści w postaci niższego zużycia energii, co wpłynie na poprawę wydajności energetycznej nowych MacBooków Pro, zwłaszcza przy wysokich poziomach jasności.

Apple prawdopodobnie zachowa również branding ProMotion, co wskazuje na wykorzystanie paneli LTPO z dynamiczną częstotliwością odświeżania 10-120 Hz, pozwalającą na jeszcze większą oszczędność akumulatora.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian będzie rezygnacja z notcha, który do tej pory znajdował się w górnej części ekranu MacBooków Pro. Apple planuje zastąpić go rozwiązaniem znanym z iPhone’ów - Dynamic Island. Oznacza to nie tylko bardziej nowoczesny wygląd, ale również potencjalnie lepsze wykorzystanie przestrzeni roboczej wyświetlacza.