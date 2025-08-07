Płatności bezgotówkowe

PKO BP z szalenie przydatną nowością. Chodzi o BLIKA

PKO BP wprowadza nowość do swojej aplikacji mobilnej. Klienci banku zyskają nową możliwość.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:42
0
PKO Bank Polski, który jest największym bankiem w Polsce zarówno pod kątem liczby kont, jak i aktywów, wprowadza nową funkcję do swojej aplikacji mobilnej. Skorzystają z niej klienci biznesowi.

Nowość w iPKO Biznes

PKO Bank Polski wprowadził do aplikacji mobilnej iPKO Biznes płatności BLIK w trybie kart. Nowość została wprowadzona już 4 sierpnia tego roku, więc użytkownicy mogą już ją aktywować na swoich kontach. Jest ona dostępna dla użytkowników firmowych kart kredytowych oraz obciążeniowych.

BLIKIEM zapłacisz online, w aplikacjach i sklepach internetowych lub za zakupy w sklepach stacjonarnych.

informuje PKO BP.

BLIK pozostaje jedną z najpopularniejszych form płatności w Polsce. W 2024 roku za jego pomocą użytkownicy dokonali 7 mld transakcji na łączną kwotę prawie biliona złotych. Z roku na rok system płatności cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

telepolis
Zródła zdjęć: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PKO BP