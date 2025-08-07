PKO BP z szalenie przydatną nowością. Chodzi o BLIKA
PKO BP wprowadza nowość do swojej aplikacji mobilnej. Klienci banku zyskają nową możliwość.
PKO Bank Polski, który jest największym bankiem w Polsce zarówno pod kątem liczby kont, jak i aktywów, wprowadza nową funkcję do swojej aplikacji mobilnej. Skorzystają z niej klienci biznesowi.
Nowość w iPKO Biznes
PKO Bank Polski wprowadził do aplikacji mobilnej iPKO Biznes płatności BLIK w trybie kart. Nowość została wprowadzona już 4 sierpnia tego roku, więc użytkownicy mogą już ją aktywować na swoich kontach. Jest ona dostępna dla użytkowników firmowych kart kredytowych oraz obciążeniowych.
BLIKIEM zapłacisz online, w aplikacjach i sklepach internetowych lub za zakupy w sklepach stacjonarnych.
BLIK pozostaje jedną z najpopularniejszych form płatności w Polsce. W 2024 roku za jego pomocą użytkownicy dokonali 7 mld transakcji na łączną kwotę prawie biliona złotych. Z roku na rok system płatności cieszy się coraz większym zainteresowaniem.