PKO BP z szalenie przydatną nowością. Chodzi o BLIKA

PKO Bank Polski, który jest największym bankiem w Polsce zarówno pod kątem liczby kont, jak i aktywów, wprowadza nową funkcję do swojej aplikacji mobilnej. Skorzystają z niej klienci biznesowi.

Nowość w iPKO Biznes

PKO Bank Polski wprowadził do aplikacji mobilnej iPKO Biznes płatności BLIK w trybie kart. Nowość została wprowadzona już 4 sierpnia tego roku, więc użytkownicy mogą już ją aktywować na swoich kontach. Jest ona dostępna dla użytkowników firmowych kart kredytowych oraz obciążeniowych.

BLIKIEM zapłacisz online, w aplikacjach i sklepach internetowych lub za zakupy w sklepach stacjonarnych. informuje PKO BP.