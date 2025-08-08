Naukowcy w końcu udowodnili skąd się biorą "kurze łapki"

Kto się uśmiecha, ten ma zmarszczki

A jednak, to prawda. Najnowsze badania, przeprowadzone przez zespół naukowców z Binghamton University w Nowym Jorku, udowodniły, że "kurze łapki" w kącikach oczu naprawdę zasługują na miano zmarszczek śmiechu.

Dalsza część tekstu pod wideo

To już nie jest teoria, mamy teraz twarde dowody eksperymentalne, pokazujące fizyczny mechanizm starzenia się. - twierdzi inżynier biomedyczny Guy German.

Naukowcy wykorzystali próbki skórne pobrane od osób w przedziale wiekowym od 16 do 91 lat. Okazało się, że wielokrotne rozciągnanie i rozluźnianie skóry w jednym kierunku powoduje naprężenia w starszych tkankach w sposób, który prowadzi do powstawania zmarszczek jednego typu. Badacze porównali je do zagnieceń, jakie powstają w naszych ulubionych jeansach.

Badanie to po raz pierwszy skupiło się na fizycznym przetestowaniu prawdziwych próbek skóry. Dokonano tego za pomocą tensometru niskonapięciowego - a zmiany obserwowano pod mikroskopem.

Naprężenie wywoływane przez tensometr imitował zużycie skóry w codziennym życiu. Naukowcy szybko odkryli, że ruchu kurczenia się skóry w odpowiedzi na rozciąganie nasiliły się wraz z wiekiem, powodując jej wybrzuszenie i marszczenie.

Z biegiem czasu skóra traci objętość, wypychając płyny, co nasila efekt zmarszczek. Ta porowata elastyczność została odnotowana po raz pierwszy, nigdy wcześniej nikt jej nie zauważył.