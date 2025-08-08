Nauka

Naukowcy w końcu udowodnili skąd się biorą "kurze łapki"

Ludzka skóra to wdzięczny element do badań naukowych. Naukowcom w końcu udało się jeszcze lepiej wyjaśnić, dlaczego skóra, w taki a nie inny sposób, marszczy się wraz z wiekiem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:06
0
Kto się uśmiecha, ten ma zmarszczki

A jednak, to prawda. Najnowsze badania, przeprowadzone przez zespół naukowców z Binghamton University w Nowym Jorku, udowodniły, że "kurze łapki" w kącikach oczu naprawdę zasługują na miano zmarszczek śmiechu

Dalsza część tekstu pod wideo

To już nie jest teoria, mamy teraz twarde dowody eksperymentalne, pokazujące fizyczny mechanizm starzenia się.  

- twierdzi inżynier biomedyczny Guy German.

Naukowcy wykorzystali próbki skórne pobrane od osób w przedziale wiekowym od 16 do 91 lat. Okazało się, że wielokrotne rozciągnanie i rozluźnianie skóry w jednym kierunku powoduje naprężenia w starszych tkankach w sposób, który prowadzi do powstawania zmarszczek jednego typu. Badacze porównali je do zagnieceń, jakie powstają w naszych ulubionych jeansach.

Badanie to po raz pierwszy skupiło się na fizycznym przetestowaniu prawdziwych próbek skóry. Dokonano tego za pomocą tensometru niskonapięciowego - a zmiany obserwowano pod mikroskopem. 

Naprężenie wywoływane przez tensometr imitował zużycie skóry w codziennym życiu. Naukowcy szybko odkryli, że ruchu kurczenia się skóry w odpowiedzi na rozciąganie nasiliły się wraz z wiekiem, powodując jej wybrzuszenie i marszczenie. 

Z biegiem czasu skóra traci objętość, wypychając płyny, co nasila efekt zmarszczek. Ta porowata elastyczność została odnotowana po raz pierwszy, nigdy wcześniej nikt jej nie zauważył. 

Zrozumienie cech naszej skóry oraz tego jak zmienia się z biegiem czasu pozwoli nie tylko ulepszyć jej pielęgnację, ale także lepiej zrozumieć oraz wyleczyć wiele różnych chorób z nią związanych. 

Zródła zdjęć: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com