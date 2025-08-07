O tym serialu będzie głośno. Premiera na HBO Max jeszcze w sierpniu

Serial z akcją na Półwyspie Helskim

Gratka dla miłośników Helu coraz bliżej. Jeszcze tylko 15 dni i wyląduje na platformie. O czym będzie serial? Na pierwszy rzut oka, produkcja może przypominać kultową "Sukcesję", tyle że osadzoną w polskich realiach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jan Mróz to emerytowany żołnierz z Marynarki Wojennej, ale też właściciel baru, campingu oraz rodzinnej willi, no i przede wszystkim ojciec. Nestor rodu ma jedną wielką pasję - uwielbia kontrolę nie tylko nad biznesem, ale także nad najbliższymi. Nic zatem dziwnego, że jego śmierć będzie w stanie uruchomić prawdziwą lawinę nieoczekiwanych wydarzeń i ujawni skrywane sekrety rodzinne.

Wieść o śmierci Mroza burzy pozorny spokój, panujący na Półwyspie Helskim. Po raz kolejny będziemy mogli być świadkami, jak jeden testament może zrujnować rodzinę od środka i wprowadzić chaos w najbliższym otoczeniu.

Nikt nie jest samotną wyspą

Już sam zwiastun (to już drugi) stanowi obietnicę dramatycznej układanki, którą wraz z bohaterami będziemy starali się rozwikłać. Tajemniczy sztorm, podejrzana zawartość worka, walka o spadek, to wszystko sprawi, że nie zaśniemy spokojnie.

A jeśli do tego wszystkiego dodamy świetną obsadę, to możemy być pewni, że serial okaże się prawdziwym hitem. W roli nestora rodu zobaczymy Jacka Komana, a obok niego pojawią się: Magdalena Popławska, Grzegorz Damięcki oraz Bartosz Gellner.