HBO Max bierze się za współdzielenie kont. Koniec taryfy ulgowej

HBO Max mówi "dość". Czas na konkretne działania

Netflix zrobił to jako pierwszy, Disney+ poszedł w jego ślady, a teraz przyszedł czas na HBO Max. Szef działu streamingu i gier w Warner Bros. Discovery, JB Perrette, zapowiedział, że już od przyszłego miesiąca ruszy intensywna kampania informacyjna, której celem będzie uświadomienie użytkownikom, że dzielenie się hasłami jest niezgodne z zasadami platformy.

Ale to dopiero początek. HBO Max nie zamierza poprzestać na słowach.

"Miękkie komunikaty" przechodzą do historii

Do tej pory, jak przyznał Perrette, komunikaty dotyczące współdzielenia kont miały charakter raczej "miękki" i łatwy do zignorowania. Teraz to się zmieni. Platforma zamierza wprowadzić obowiązkowe działania po stronie użytkownika, by jednoznacznie odróżnić prawdziwych subskrybentów od tych, którzy korzystają z konta "na lewo".

Celem jest uszczelnienie systemu i zamykanie wszystkich furtek umożliwiających dzielenie się dostępem. Proces ma zakończyć się jeszcze przed końcem roku.

Zysk ma nadejść w 2026 roku

Choć może się wydawać, że to nerwowa reakcja na problemy finansowe, nic bardziej mylnego. HBO Max radzi sobie całkiem nieźle – tylko w ostatnim kwartale zyskał 3,4 mln nowych subskrybentów. Mimo to Warner Bros. Discovery liczy, że prawdziwe finansowe korzyści z ograniczenia dzielenia kont przyjdą w czwartym kwartale tego roku i w pełni ujawnią się w 2026 roku.

Trend, który nie zniknie