Duży bank ostrzega. Nie wszystko zadziała 10 i 11 sierpnia
Każdy komunikat wydany przez jakikolwiek bank zawiera w sobie pewien element grozy. Zawsze bowiem wiąże się z pewnymi utrudnieniami i niedostępnościami niektórych usług. Ale zawsze warto wiedzieć co i kiedy przestanie działać.
ING Bank Śląski wydał komunikat
Banki dbają o to, aby z wyprzedzeniem czasowym uprzedzić o planowanych pracach serwisowych i niedostępnościach. Parę dni wcześniej, przed planowanymi niedogodnościami, publikują na swojej oficjalnej stronie stosowny komunikat. Trzeba przyznać, że ING Bank Śląski słynie z dość dobrej komunikacji i jego klienci na ogół nie narzekają na to, że o czymś nie wiedzieli. Ci, którzy nie zaglądali ostatnio na stronę z ogłoszeniami banku, mogą przeczytać tego newsa. Wynika z niego, że dużymi krokami zbliża się przerwa techniczna. Trudności pojawić się mogą z niedzieli na poniedziałek, jak się można domyślić nocną porą - aby jak najmniej zakłócić funkcjonowanie banku.
Wpłatomaty i bankomaty nie zadziałają 10 i 11 sierpnia (w nocy)
ING Bank Śląski uprzedza o utrudnieniach, jakie nastąpią w nocy z 10 na 11 sierpnia. Wszelkie niedogodności tłumaczy pracami serwisowymi, które bank musi przeprowadzić, aby wszystko działało sprawnie i z myślą o komforcie klientów.
W nocy z 10 na 11 sierpnia w godzinach 23:00-2:00 planowane są prace serwisowe. W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Przepraszamy za utrudnienia.
Pozostałe usługi banku będą działały bez zakłóceń. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line.