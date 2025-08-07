Płatności bezgotówkowe

Duży bank ostrzega. Nie wszystko zadziała 10 i 11 sierpnia

Każdy komunikat wydany przez jakikolwiek bank zawiera w sobie pewien element grozy. Zawsze bowiem wiąże się z pewnymi utrudnieniami i niedostępnościami niektórych usług. Ale zawsze warto wiedzieć co i kiedy przestanie działać.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Duży bank ostrzega. Nie wszystko zadziała 10 i 11 sierpnia

ING Bank Śląski wydał komunikat

Banki dbają o to, aby z wyprzedzeniem czasowym uprzedzić o planowanych pracach serwisowych i niedostępnościach. Parę dni wcześniej, przed planowanymi niedogodnościami, publikują na swojej oficjalnej stronie stosowny komunikat. Trzeba przyznać, że ING Bank Śląski słynie z dość dobrej komunikacji i jego klienci na ogół nie narzekają na to, że o czymś nie wiedzieli. Ci, którzy nie zaglądali ostatnio na stronę z ogłoszeniami banku, mogą przeczytać tego newsa. Wynika z niego, że dużymi krokami zbliża się przerwa techniczna. Trudności pojawić się mogą z niedzieli na poniedziałek, jak się można domyślić nocną porą - aby jak najmniej zakłócić funkcjonowanie banku. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Wpłatomaty i bankomaty nie zadziałają 10 i 11 sierpnia (w nocy)

ING Bank Śląski uprzedza o utrudnieniach, jakie nastąpią w nocy z 10 na 11 sierpnia. Wszelkie niedogodności tłumaczy pracami serwisowymi, które bank musi przeprowadzić, aby wszystko działało sprawnie i z myślą o komforcie klientów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G55 5G 12/256GB 6.49" 120Hz Szary
Smartfon MOTOROLA Moto G55 5G 12/256GB 6.49" 120Hz Szary
-200 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Smartfon MOTOROLA Razr 50 Ultra 12/512GB 5G 6.9" 165Hz Granatowy PB1T0002PL
Smartfon MOTOROLA Razr 50 Ultra 12/512GB 5G 6.9" 165Hz Granatowy PB1T0002PL
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Pomarańczowy
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Pomarańczowy
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Advertisement

W nocy z 10 na 11 sierpnia w godzinach 23:00-2:00 planowane są prace serwisowe. W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Przepraszamy za utrudnienia.

- czytamy w bankowym komunikacie. 

Pozostałe usługi banku będą działały bez zakłóceń. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line. 

 

Image
telepolis
ing bank śląski ING przerwa ING przerwa techniczna problem z bankomatem ing ing bank
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: ing.pl