Duży bank ostrzega. Nie wszystko zadziała 10 i 11 sierpnia

ING Bank Śląski wydał komunikat

Banki dbają o to, aby z wyprzedzeniem czasowym uprzedzić o planowanych pracach serwisowych i niedostępnościach. Parę dni wcześniej, przed planowanymi niedogodnościami, publikują na swojej oficjalnej stronie stosowny komunikat. Trzeba przyznać, że ING Bank Śląski słynie z dość dobrej komunikacji i jego klienci na ogół nie narzekają na to, że o czymś nie wiedzieli. Ci, którzy nie zaglądali ostatnio na stronę z ogłoszeniami banku, mogą przeczytać tego newsa. Wynika z niego, że dużymi krokami zbliża się przerwa techniczna. Trudności pojawić się mogą z niedzieli na poniedziałek, jak się można domyślić nocną porą - aby jak najmniej zakłócić funkcjonowanie banku.