T-Mobile z niespodzianką w aplikacji. Zbieraj kody, opłaci się

T-Mobile rusza z nową akcją w magentowym kolorze – zaprasza na darmowy kurs sztucznej inteligencji, współorganizowany z CampusAI.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
16:48
T-Mobile startuje z nową inicjatywą dotyczącą sztucznej inteligencji. Operator we współpracy z CampusAI prezentuje program edukacyjny, który został zaprojektowany tak, aby prowadzić od podstaw aż po coraz bardziej zaawansowane zastosowania sztucznej inteligencji. 

Wiedzę udostępniamy stopniowo – kolejne moduły odblokowywane są dzięki kodom dostępnym w ofertach w programie Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile. Każdy nowy etap nauki obejmuje również wcześniejsze materiały, co pozwala wracać do treści i utrwalać wiedzę w najbardziej komfortowym dla siebie rytmie

Podstawą programu edukacyjnego jest Magenta AI – zestaw trzech narzędzi sztucznej inteligencji przygotowany wspólnie z ElevenLabs, Picsart i Perplexity. Magenta AI jest dostępna bez dodatkowych opłat i konieczności instalowania nowego oprogramowania. Wystarczy dostęp do aplikacji Mój T-Mobile. Pakiet przynosi pomoc w kilku obszarach – od tworzenia treści i pracy z obrazem, po wyszukiwanie wiarygodnych informacji.

Partnerem merytorycznym jest platforma edukacyjna CampusAI, która pomaga zrozumieć i wykorzystywać sztuczną inteligencję w praktyce. Firma odpowiada za program nauki oraz prowadzenie uczestników przez kolejne etapy rozwoju – od pierwszego kontaktu z AI aż po coraz bardziej zaawansowane zastosowania. 

T-Mobile zachwala, że dzięki uporządkowanej strukturze kursów i naciskowi na realne scenariusze użycia, użytkownicy szybko przejdą do konkretnych umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy i codziennym życiu. 

W połączeniu z Magenta AI tworzy to spójny ekosystem nauki i działania, który idealnie wpisuje się w ideę dostępnej, praktycznej edukacji technologicznej

Program edukacyjny jest dostępny dla uczestników programu Magenta Moments w aplikacji Mój T‑Mobile. Będzie on kontynuowany i rozwijany kolejnymi kursami stworzonymi przez CampusAI. Użytkownik po otwarciu oferty w zakładce „Moments” będzie przekierowywany automatycznie na dedykowaną stronę organizatorów kursu. 

Więcej informacji znajduje się w opisie oferty w aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce „Moments”.

T-Mobile Mój T-Mobile sztuczna inteligencja Magenta Moments perplexity Magenta AI CampusAI
Źródła zdjęć: Telepolis.pl