Światłowodowy gigant na celowniku T-Mobile. Fiberhost blisko przejęcia
Grupa Deutsche Telekom złożyła wiążącą ofertę zakupu sieci światłowodowych Fiberhost – wynika z nieoficjalnych informacji. Ewentualne przejęcie infrastruktury sprzedawanej przez australijski fundusz Macquarie byłoby największą transakcją niemieckiego telekomu w Polsce od kilkunastu lat.
Z najnowszych informacji opublikowanych przez Parkiet.com wynika, że Deutsche Telekom, do którego należy T-Mobile Polska, jako jedyny złożył wiążącą ofertę na zakup aktywów Fiberhostu – operatora światłowodowego zbudowanego wokół dawnej infrastruktury Inei i wystawiony na sprzedaż przez australijską grupę Macquarie.
Macquarie wycenia Fiberhost wraz z rynkiem detalicznym na kwotę około 1 miliarda USD. Sprawa znajduje się już na etapie prenotyfikacji w Komisji Europejskiej, co sugeruje, że rozmowy są już na zaawansowanym etapie. Magentowy operator odmówił jednak komentarza w tej sprawie.
Decyzje płyną prosto z Bonn
Zaangażowanie w tak dużą akwizycję jest na polskim rynku pewną niespodzianką, ponieważ prezes T-Mobile Polska wcześniej wielokrotnie wykluczał takie ruchy. Andreas Maierhofer podkreślał, że strategia operatora opiera się wyłącznie na dostępie hurtowym, jednak ostateczne decyzje kapitałowe zapadają bezpośrednio w niemieckiej centrali Deutsche Telekom. Niemiecka grupa powraca tym samym do potężnych inwestycji nad Wisłą po 13 latach od przejęcia operatora GTS.
Infrastruktura Fiberhostu stanowi jeden z największych łakomych kąsków na polskim rynku – dociera docelowo do ponad 1,3 miliona gospodarstw domowych. Firma jest także największym w kraju beneficjentem programów dotacyjnych, dzięki czemu doprowadza superszybki internet do obszarów wykluczonych cyfrowo. W 2024 roku spółka wypracowała 625 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 71 mln zł zysku operacyjnego. Ze względu na wysokie koszty finansowania operator zamknął jednak tamten okres ze stratą netto rzędu 225 mln zł.
Jak podaje Parkiet.com, Orange Polska również analizował możliwość zakupu Fiberhostu, jednak ostatecznie wycofał się z tych rozmów. Pomarańczowi są obecnie w pełni pochłonięci finalizacją zeszłorocznej umowy na przejęcie sieci Nexera, docierającej do 800 tysięcy adresów. Z kolei Polski Światłowód Otwarty (PŚO), choć stale szuka okazji do konsolidacji rynku i przejął niedawno Elsat, nie potwierdza oficjalnego zaangażowania w negocjacje z Macquarie.