Orange i APG kupują Nexerę. Powstanie światłowodowy gigant

Orange Polska i fundusz APG Asset Management podpisali umowę torującą do przejęcia spółki Nexera. To ogromna konsolidacja na polskim rynku, której celem jest włączenie infrastruktury Nexery do spółki Światłowód Inwestycje. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:32
0
Dziś Orange Polska i APG Asset Management podpisali przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów spółki Nexera. Choć początkowo Nexera będzie funkcjonować jako wspólne przedsięwzięcie (joint venture) obu partnerów, ich docelowym planem jest pełna integracja tej spółki ze strukturami Światłowód Inwestycje (S-I). Do finalizacji transakcji potrzebne są jeszcze zgody regulacyjne. 

Połączenie sił ma nie tylko zoptymalizować finanse, ale przede wszystkim skokowo zwiększyć zasięg nowoczesnego internetu w Polsce.

Nexera to działający od 2017 roku hurtowy operator infrastruktury światłowodowej. Firma buduje sieć FTTH głównie w środkowej i północno-wschodniej Polsce. Jako operator hurtowy, Nexera nie sprzedaje internetu bezpośrednio klientom, ale udostępnia swoje łącza innym firmom, takim jak Orange, Play, Plus, T-Mobile czy Vectra. Dzięki temu mieszkańcy będący w zasięgu Nexery mogą swobodnie wybierać dostawcę usług.

Światłowód Inwestycje (S-I) działa na bardzo podobnej zasadzie. To spółka utworzona w 2021 roku jako joint venture (50/50) przez Orange Polska i APG. Również jest operatorem wyłącznie hurtowym, udostępniającym otwartą infrastrukturę wielu dostawcom detalicznym.

Połączenie potencjałów obu spółek stworzy prawdziwego giganta. Obecnie Światłowód Inwestycje dociera do 2,4 mln adresów, a Nexera do 800 tys. Razem to baza 3,2 mln gospodarstw domowych. Dzięki planowanej rozbudowie o kolejne 700 tys. adresów łączny zasięg połączonych sieci ma wynieść aż 3,9 mln gospodarstw domowych.

Jak podkreśla Światłowód Inwestycje, Nexera uzupełnia profil spółki zarówno pod względem geograficznym, jak i technologicznym. Przejmowany operator idealnie uzupełni zasięg sieci S-I na nowych terenach. Magdalena Russyan ze Światłowód Inwestycje zapowiada, że połączone zespoły będą wspólnie rozwijać nowoczesną infrastrukturę, wprowadzać innowacyjne rozwiązania i zapewniać stabilność sieci. Priorytetem spółki jest dalsze zwiększanie zasięgu internetu dla gospodarstw domowych w całej Polsce, aby każdy miał dostęp do szybkiego i niezawodnego łącza.

Z perspektywy finansowej, jak podkreśla Krzysztof Wróbel z zarządu S-I, integracja pozwoli na optymalizację kosztów i lepsze wykorzystanie funduszy dzięki efektowi skali. Dla klienta końcowego najważniejsza jest jednak obietnica dalszego zwiększania zasięgu, tak, aby szybki i niezawodny światłowód dotarł do jeszcze większej liczby gospodarstw domowych.

telepolis
Zródła zdjęć: FooTToo / Shutterstock
Źródła tekstu: Światłowód Inwestycje