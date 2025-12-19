Orange i APG kupują Nexerę. Powstanie światłowodowy gigant

Dziś Orange Polska i APG Asset Management podpisali przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów spółki Nexera. Choć początkowo Nexera będzie funkcjonować jako wspólne przedsięwzięcie (joint venture) obu partnerów, ich docelowym planem jest pełna integracja tej spółki ze strukturami Światłowód Inwestycje (S-I). Do finalizacji transakcji potrzebne są jeszcze zgody regulacyjne.

Połączenie sił ma nie tylko zoptymalizować finanse, ale przede wszystkim skokowo zwiększyć zasięg nowoczesnego internetu w Polsce.

Nexera to działający od 2017 roku hurtowy operator infrastruktury światłowodowej. Firma buduje sieć FTTH głównie w środkowej i północno-wschodniej Polsce. Jako operator hurtowy, Nexera nie sprzedaje internetu bezpośrednio klientom, ale udostępnia swoje łącza innym firmom, takim jak Orange, Play, Plus, T-Mobile czy Vectra. Dzięki temu mieszkańcy będący w zasięgu Nexery mogą swobodnie wybierać dostawcę usług.

Światłowód Inwestycje (S-I) działa na bardzo podobnej zasadzie. To spółka utworzona w 2021 roku jako joint venture (50/50) przez Orange Polska i APG. Również jest operatorem wyłącznie hurtowym, udostępniającym otwartą infrastrukturę wielu dostawcom detalicznym.

Połączenie potencjałów obu spółek stworzy prawdziwego giganta. Obecnie Światłowód Inwestycje dociera do 2,4 mln adresów, a Nexera do 800 tys. Razem to baza 3,2 mln gospodarstw domowych. Dzięki planowanej rozbudowie o kolejne 700 tys. adresów łączny zasięg połączonych sieci ma wynieść aż 3,9 mln gospodarstw domowych.

Jak podkreśla Światłowód Inwestycje, Nexera uzupełnia profil spółki zarówno pod względem geograficznym, jak i technologicznym. Przejmowany operator idealnie uzupełni zasięg sieci S-I na nowych terenach. Magdalena Russyan ze Światłowód Inwestycje zapowiada, że połączone zespoły będą wspólnie rozwijać nowoczesną infrastrukturę, wprowadzać innowacyjne rozwiązania i zapewniać stabilność sieci. Priorytetem spółki jest dalsze zwiększanie zasięgu internetu dla gospodarstw domowych w całej Polsce, aby każdy miał dostęp do szybkiego i niezawodnego łącza.