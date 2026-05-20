Podatek od smartfonów. Od tego dnia zapłacimy więcej

Opłata reprograficzna obowiązuje w Polsce od lat. Jednak do tej pory były nią objęte urządzenia dość archaiczne, jak odtwarzacze VHS. Rząd postanowił to zmienić i do listy sprzętów objętych podatkiem (chociaż politycy twierdzą, że nie jest to podatek) dodano między innymi smartfony, tablety, komputery, dekodery, dyski, telewizory, a nawet karty pamięci i pendrive'y.

Opłata reprograficzna do tego dnia

Pomimo dużej fali krytyki, koalicja rządząca nie wycofała się z pomysłu. Rozporządzenie trafiło do Dziennika Ustaw, a to oznacza, że już za 6 miesięcy zacznie obowiązywać w praktyce. Oznacza to, że zapłacimy więcej za wiele urządzeń elektronicznych, przy czym wysokość opłaty różni się w zależności od sprzętu:

Telefon komórkowy z pamięcią od 32 GB – 1%

Tablet z pamięcią od 32 GB – 1%

Komputer stacjonarny i komputer przenośny – 1%

Telewizor z pamięcią lub funkcją nagrywania – 1%

Dekoder telewizyjny z funkcją nagrywania – 1%

Cyfrowy odtwarzacz audio – 1%

Cyfrowy odtwarzacz audio-video – 1%

Przenośne urządzenia do nagrywania (CD, DVD, Blu-ray) – 1%

Dyski twarde (HDD, SSD), także zewnętrzne – 1%

Karty pamięci, pendrive’y i inne nośniki półprzewodnikowe – 1%

Płyty CD – 2%

Płyty DVD, Blu-ray – 2%

Kopiarki – 2%

Skanery – 2%

Drukarki atramentowe i laserowe – 1,5%

Papier A3 i A4 – 0,75%

Urządzenia wielofunkcyjne – 2%

Urządzenia wielkoformatowe – 1% (nie więcej niż 100 zł)

Magnetofony i magnetowidy – 0,01%

Rząd twierdzi, że nie jest to podatek. Opłata ma zostać nałożona na producentów i dystrybutorów sprzętu, ale wiemy, jak skończy się to w praktyce. Te dodatkowe kilka procent zostanie przerzucone na konsumentów. Chociaż może się wydawać, że to niewiele, przecież w przypadku urządzenia za 5 tys. zł mówimy o dodatkowych 50 zł, to ma to przynieść nawet 200 mln zł rocznie do rozdysponowania wśród artystów.