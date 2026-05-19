Znalazłeś portfel albo pieniądze? Taką kwotę musisz obowiązkowo oddać

Czasami zdarza nam się coś zgubić. Mogą to być klucze do mieszkania, dokumenty, telefon czy po prostu pieniądze. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że według przepisów znalazca ma obowiązek je zwrócić. Nowelizacja ustawy precyzyjniej określa kwotę, a także tryb postępowania.

Taką kwotę musisz zwrócić

Wcześniejsze przepisy określały próg znalezionej kwoty, którą należy zwrócić, na poziomie 100 zł. Przy znalezieniu takiej kwoty mieliśmy obowiązek oddać ją właścicielowi. Nowe przepisy podniosły ten próg do 5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (4806 zł), co daje 240,3 zł. Oznacza to też, że kwota będzie co roku waloryzowana.

Co ważne, to nie do znalazcy należy obowiązek poszukiwania właściciela. Według przepisów postępowanie prowadzi starosta właściwy ze względy na miejsce znalezienia osoby. Wcześniej taki obowiązek miał starosta właściwy pod względem miejsca zamieszkania znalazcy lub miejsca znalezienia rzeczy.

Co więcej, w przypadku rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego lub budynkach publicznych, jeśli nie uda się ustalić ich właściciela, zarządca ma obowiązek przekazania ich do starosty w ciągu 30 dni. Wcześniej miał na to tylko 3 dni.

Przepisy precyzują też sposób postępowania w przypadku znalezienia dokumentów. Jeśli nie jesteśmy w stanie ustalić ich właściciela, to mamy obowiązek przekazać je staroście. To on zajmie się czynnościami poszukiwawczymi. Jeśli okażą się bezskuteczne, to dokumenty zostaną zniszczone.