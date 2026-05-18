Połączą ci Wi-Fi 7 światłowodem wewnątrz domu. Zobacz, co to da

Zestawy dostępowe FTTR (Fiber to the Room) z Wi-Fi 7, które pozwalają korzystać z pełnej prędkości światłowodu w każdym pomieszczeniu, nawet w dużym domu, zostały udostępnione klientom dwóch najszybszych opcji światłowodu (do 1 Gb/s i do 2 Gb/s) w sieci własnej Netii w budownictwie jednorodzinnym w kwietniu ubiegłego roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak zachwala Netia, łączenie nadajników Wi-Fi 7 światłowodem wewnątrz domu lub mieszkania to obecnie najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla domowego internetu, łączące prędkość światłowodu z wygodą szybkiego Wi-Fi.

Duże zainteresowanie i entuzjastyczne opinie naszych klientów skłoniły nas do szerokiego udostępnienia oferty z FTTR właściwie wszystkim zainteresowanym klientom będącym w zasięgu sieci własnej Netii – wyjaśnia Piotr Rożalski, Kierownik Działu Rozwoju Oferty B2C w Netii.

Od połowy maja rozwiązanie FTTR jest dostępne jako opcja dla każdego wariantu światłowodowego dostępu do internetu w sieci własnej Netii w budownictwie jednorodzinnym oraz dla dwóch najszybszych wariantów w budownictwie wielorodzinnym – do 1 Gb/s i do 2 Gb/s. Oferta jest dostępna zarówno w nowej sprzedaży, jak i dla klientów przedłużających umowę na 24 miesiące.

Niezależnie od typu zabudowy rozwiązanie jest instalowane przez monterów Netii. Opłata wynosi 15 zł miesięcznie i jest doliczana jako osobna pozycja na fakturze za usługi operatora. Nie są pobierane dodatkowe opłaty instalacyjne.

Na czym polega FTTR?

Tradycyjne rozwiązanie FTTH (Fiber to the Home) doprowadza światłowód do mieszkania lub domu, ale dalej sygnał jest rozprowadzany zwykle jednym routerem. FTTR (Fiber to the Room) rozprowadza światłowód bezpośrednio do każdego pomieszczenia, dzięki czemu zapewnia pełną prędkość i stabilność w całym domu. Jest to opcja idealna dla dużych mieszkań, domów wielopoziomowych oraz miejsc z grubymi ścianami, gdzie standardowy router Wi-Fi nie zapewnia dobrego pokrycia.

FTTR to rozwiązanie firmy Huawei, standardowo wyposażone w dwa urządzenia: router z wbudowanym ONT Huawei V261a-20 oraz jednostkę wyniesioną Huawei K251a-20. Urządzenia mają porty 2,5GE oraz obsługują Wi-Fi 7, tworząc w domu, mieszkaniu lub biurze jednolitą sieć, analogicznie jak w zestawach Mesh.

Sprzęt obsługuje m.in. Wi-Fi 7 z możliwością agregacji pasm 2,4 GHz oraz 5 GHz. Oznacza to, że urządzenie końcowe może jednocześnie korzystać z obu pasm Wi-Fi lub, w przypadku utraty zasięgu, bezstratnie przełączyć się tylko na jedno z nich.

Dzięki temu, że jednostka wyniesiona jest połączona z routerem bezpośrednio światłowodem, sieć można zbudować tak, aby we wszystkich pomieszczeniach możliwe było korzystanie z pełnej prędkości światłowodu, nawet do 2 Gb/s na jednym urządzeniu, jeśli jest ono wyposażone w odpowiednio szybki port komunikacyjny.