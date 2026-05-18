Rząd chce ułatwić życie Polakom, ale tylko wybranym. Chodzi o dowód

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt, który ma ułatwić życie części Polaków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowe przepisy zaczną obowiązywać już w lipcu 2026 roku.

Ważność dowodu osobistego

Aktualnie dowody osobiste są ważne przez 10 lat. Po tym czasie konieczna jest wymiana dokumentu. Jednak MSWiA wpadło na pomysł, aby w przypadku części osób zmienić ten termin. Wszystko po to, aby ułatwić im życie.

Chodzi konkretnie o seniorów po 70. roku życia. Resort chce, aby otrzymywali oni dowód, który byłby ważny przez 15 lat. Ministerstwo uważa, że starsze osoby rzadziej zmieniają dane osobowe, więc zmuszanie ich do wymiany dokumentu co 10 lat jest niepotrzebne.

Nowe przepisy planowo mają wejść w życie w lipcu 2026 roku. Dotyczyłyby tylko dokumentów wydawanych po tym terminie, więc aktualnie posiadane dowody nadal miałyby 10 lat ważności. Z szacunków resortu wynika, że przepisy dotkną w pierwszym roku ponad 500 tys. osób, a w latach 2026-2035 aż 3,4 mln obywateli.