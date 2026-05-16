Apple bije rekord, ale nadal pozostaje w tyle

W piątek cena pojedynczej akcji Apple przekroczyła pułap 300 dolarów. Zdarzyło się to pierwszy raz w historii. Jeszcze nigdy nadgryzione jabłko nie było tak drogie. Jednak do NVIDII wciąż sporo brakuje.

Rekordowa wycena Apple

Cena akcji Apple osiągnęła w piątek cenę 300,23 dolarów. Pierwszy raz w historii udało się przekroczyć pułap 300 dolarów. Przełożyło się to na wycenę firmy na poziomie aż 4,41 bln dolarów. W ciągu zaledwie ostatniego roku akcje Apple podrożały aż o 42 proc.

Skąd tak wysoka wycena? Inwestorzy prawdopodobnie są podekscytowani nadchodzącymi nowościami. Na pewno duża w tym zasługa pierwszego, składanego iPhone'a, który prawdopodobnie zadebiutuje jeszcze w tym roku. Poza tym firma z Cupertino ma szykować też inteligentne okulary oraz dużą aktualizację Siri. Do tego ogromnym sukcesem okazał się MacBook Neo.