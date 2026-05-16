Apple bije rekord, ale nadal pozostaje w tyle

Apple pobił rekord swojej wyceny. Firma z Cupertino jeszcze nigdy nie była tak droga. Pomimo tego wciąż daleko jej do wyników NVIDII.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:30
W piątek cena pojedynczej akcji Apple przekroczyła pułap 300 dolarów. Zdarzyło się to pierwszy raz w historii. Jeszcze nigdy nadgryzione jabłko nie było tak drogie. Jednak do NVIDII wciąż sporo brakuje.

Rekordowa wycena Apple

Cena akcji Apple osiągnęła w piątek cenę 300,23 dolarów. Pierwszy raz w historii udało się przekroczyć pułap 300 dolarów. Przełożyło się to na wycenę firmy na poziomie aż 4,41 bln dolarów. W ciągu zaledwie ostatniego roku akcje Apple podrożały aż o 42 proc.

Skąd tak wysoka wycena? Inwestorzy prawdopodobnie są podekscytowani nadchodzącymi nowościami. Na pewno duża w tym zasługa pierwszego, składanego iPhone'a, który prawdopodobnie zadebiutuje jeszcze w tym roku. Poza tym firma z Cupertino ma szykować też inteligentne okulary oraz dużą aktualizację Siri. Do tego ogromnym sukcesem okazał się MacBook Neo.

Nie zmienia to faktu, że Apple nie jest najwyżej wycenianą firmą na świecie. Nie jest nawet drugi w zestawieniu. Firma z Cupertino zajmuje dopiero trzecie miejsce. Wyżej wyceniane są: NVIDIA (5,46 bln dolarów) oraz Alphabet/Google (4,77 bln dolarów). Za Apple znajdują się: Microsoft, Amazon oraz TSMC, ale wszystkie z wartością grubo poniżej 4 bln dolarów.

Źródła zdjęć: i viewfinder / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena