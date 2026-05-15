T-Mobile odpala urodzinową loterię. Oddaj 50 Serc, zgarnij auto

Łączna pula nagród w zabawie, która potrwa do końca listopada 2026 roku, wynosi blisko 3 miliony złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co można wygrać w loterii T-Mobile?

Nagrody to zdecydowanie najmocniejszy punkt nowej akcji magentowego operatora, a ich łączna wartość to dokładnie 2 913 449,75 zł. W puli znalazły się zarówno wartościowe nagrody rzeczowe, jak i setki tysięcy drobnych upominków.

W loterii przygotowano następujące nagrody:

Nagrody tygodniowe: 30 topowych smartfonów Samsung Galaxy S26 Ultra w wersji 256 GB.

w wersji 256 GB. Nagrody główne (specjalne I stopnia): 3 samochody osobowe BMW X1 sDrive20i z rocznika 2026 w kolorze czarnego szafiru.

z rocznika 2026 w kolorze czarnego szafiru. Wycieczki VIP (nagrody specjalne II stopnia): 3 luksusowe wyjazdy dla dwojga, obejmujące Wenecję, Sewillę oraz Paryż.

Nagrody dzienne: 200 tysięcy e-bonów do sieci sklepów Żabka o wartości 10 zł każdy.

Dodatkowo w codziennych losowaniach można trafić na nagrody II stopnia, którymi są dodatkowe losy, znacznie zwiększające szansę w grze o nagrody główne i tygodniowe.

Jak wziąć udział w loterii?

Zasady zabawy są bardzo proste i nie wymagają od abonentów realizowania skomplikowanych zadań. Loteria jest skierowana do pełnoletnich, aktywnych klientów T-Mobile (zarówno w ofertach abonamentowych, na kartę, jak i MIX), którzy korzystają z aplikacji „Mój T-Mobile”.

Aby zawalczyć o nagrody, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze trzeba wejść do aplikacji mobilnej w zakładkę Moments i odszukać ofertę „Urodzinowa Loteria”. W kolejnym kroku należy wymienić 50 Serc na specjalny kod uprawniający do gry. Ostatni etap – trzeba wypełnić krótki formularz rejestracyjny i kliknąć element multimedialny na ekranie, by od razu dowiedzieć się o ewentualnej wygranej dziennej (np. bonie do Żabki).

Każde prawidłowe zgłoszenie to automatycznie jeden los w losowaniach nagród tygodniowych oraz nagród specjalnych (samochodów i wycieczek). Co ważne, w loterii można brać udział wielokrotnie, o ile posiadamy na koncie odpowiednią liczbę „Serc”. Przyjmowanie zgłoszeń startuje 15 maja 2026 roku o godzinie 12:00 i potrwa aż do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59.