T-Mobile odpala urodzinową loterię. Oddaj 50 Serc, zgarnij auto

Klienci T-Mobile mają kolejny powód, by regularnie zaglądać do aplikacji operatora. Wystartowała „Urodzinowa Loteria w Magenta Moments”, w której można zgarnąć między innymi najnowsze, flagowe smartfony Samsunga, luksusowe auta BMW oraz zagraniczne wycieczki. 


MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:19
Łączna pula nagród w zabawie, która potrwa do końca listopada 2026 roku, wynosi blisko 3 miliony złotych.

Co można wygrać w loterii T-Mobile? 

Nagrody to zdecydowanie najmocniejszy punkt nowej akcji magentowego operatora, a ich łączna wartość to dokładnie 2 913 449,75 zł. W puli znalazły się zarówno wartościowe nagrody rzeczowe, jak i setki tysięcy drobnych upominków.

W loterii przygotowano następujące nagrody:

  • Nagrody tygodniowe: 30 topowych smartfonów Samsung Galaxy S26 Ultra w wersji 256 GB.
  • Nagrody główne (specjalne I stopnia): 3 samochody osobowe BMW X1 sDrive20i z rocznika 2026 w kolorze czarnego szafiru.
  • Wycieczki VIP (nagrody specjalne II stopnia): 3 luksusowe wyjazdy dla dwojga, obejmujące Wenecję, Sewillę oraz Paryż.
  • Nagrody dzienne: 200 tysięcy e-bonów do sieci sklepów Żabka o wartości 10 zł każdy.

Dodatkowo w codziennych losowaniach można trafić na nagrody II stopnia, którymi są dodatkowe losy, znacznie zwiększające szansę w grze o nagrody główne i tygodniowe.

Jak wziąć udział w loterii?

Zasady zabawy są bardzo proste i nie wymagają od abonentów realizowania skomplikowanych zadań. Loteria jest skierowana do pełnoletnich, aktywnych klientów T-Mobile (zarówno w ofertach abonamentowych, na kartę, jak i MIX), którzy korzystają z aplikacji „Mój T-Mobile”.

Aby zawalczyć o nagrody, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze trzeba wejść do aplikacji mobilnej w zakładkę Moments i odszukać ofertę „Urodzinowa Loteria”. W kolejnym kroku należy wymienić 50 Serc na specjalny kod uprawniający do gry. Ostatni etap – trzeba wypełnić krótki formularz rejestracyjny i kliknąć element multimedialny na ekranie, by od razu dowiedzieć się o ewentualnej wygranej dziennej (np. bonie do Żabki).

Każde prawidłowe zgłoszenie to automatycznie jeden los w losowaniach nagród tygodniowych oraz nagród specjalnych (samochodów i wycieczek). Co ważne, w loterii można brać udział wielokrotnie, o ile posiadamy na koncie odpowiednią liczbę „Serc”. Przyjmowanie zgłoszeń startuje 15 maja 2026 roku o godzinie 12:00 i potrwa aż do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59.

Szczegóły w regulaminie.

Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: T-Mobile