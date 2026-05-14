Darmowe 200 GB na weekend. Okazja tylko do niedzieli

Można zgarnąć bonusowe 200 GB internetu. To nowa promocja w sieci FONIA.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
17:01
FONIA Telecom uruchamia specjalną weekendową promocję dla osób, które planują przenieść numer i rozpocząć korzystanie z nowej oferty komórkowej. Tylko od piątku do niedzieli, 15-17 maja, klienci przenoszący numer do sieci FONIA i wybierający zasięg Orange otrzymają dodatkowe 200 GB internetu na start.

Promocja startuje jutro, działa tylko w zasięgu Orange

Promocja obejmuje osoby, które w czasie trwania akcji zdecydują się na przeniesienie numeru do FONIA Telecom. Bonus 200 GB zostanie dodany do wybranego pakietu i będzie można wykorzystać go w pierwszym miesiącu od aktywacji usługi. 

Operator przekonuje, że to propozycja szczególnie dla tych, którzy intensywnie korzystają z internetu mobilnego – do pracy zdalnej, map, komunikatorów, streamingu, social mediów czy udostępniania internetu na inne urządzenia. Weekendowa akcja została przygotowana z myślą o osobach, które rozważają zmianę operatora, ale odkładają tę decyzję. 

FONIA Telecom działa w modelu subskrypcyjnym, bez długoterminowego zobowiązania. Klienci mogą zamówić kartę SIM lub eSIM online, a w aplikacji zarządzać swoją subskrypcją, wybierać zasięg sieci Orange lub Plus oraz korzystać z dodatkowych benefitów, takich jak program poleceń czy rabaty w sklepach partnerskich. Nowa oferta dotyczy jednak tylko zasięgu w Orange.

Do wyboru obecnie są trzy proste pakiety z płatnością miesięczną, kwartalną, roczną:

Liczba GB Płatność miesięczna Płatność kwartalna Płatność roczna
31 GB 7,50 zł* 45 zł 150 zł
100 GB 20 zł* 120 zł 400 zł
500 GB 34,50 zł* 207 zł 690 zł
*W promocji -50%, po pierwszym miesiącu 15 zł / 40 zł / 69 zł

Więcej informacji na stronie: https://fonia.app/bonus-200-gb-z-orange.

Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: FONIA Telecom