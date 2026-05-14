Światłowód w Polsce w nowych miejscach. 17-krotny wzrost zasięgu FTTH

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) podsumował swoje dotychczasowe działania, chwaląc się trzema latami obecności na polskim rynku telekomunikacyjnym. Operator rozpoczął działalność w I kw. 2023 r. z siecią obejmującą 3,7 mln gospodarstw domowych, z czego jedynie niewielki odsetek był objęty infrastrukturą światłowodową. Była to sieć pozyskana od przejętego przez Play operatora UPC, głównie w standardzie HFC.

Obecnie w zasięgu grupy znajduje się już ok. 5,2 mln gospodarstw domowych, z czego ok. 1,9 mln to sieć światłowodowa, co oznacza niemal 17-krotny wzrost zasięgu FTTH w nieco ponad trzy lata.

Wzrost jest efektem rozbudowy sieci FTTH, modernizacji sieci HFC do standardu FTTH oraz strategicznych akwizycji. Łączne nakłady inwestycyjne od momentu powstania PŚO przekroczyły 2,9 mld zł.

Jednym z ważnych elementów naszego rozwoju są akwizycje, w tym transakcja z Grupą Vectra dotycząca nabycia 100 proc. udziałów w jej spółce zależnej – Elsat. Rozpoczęliśmy już proces integracji sieci, który powinien zakończyć się w 2027 r. Równolegle prowadzimy modernizację części sieci będącej w technologii HFC do FTTH w standardzie XGS-PON. Jest to krok o strategicznym znaczeniu dla dalszej budowy skali i jakości infrastruktury światłowodowej w Polsce, który pozwoli podnieść jakość usług oraz zwiększać konkurencyjność całego rynku – powiedział Ignacio Irurita, CEO, Polski Światłowód Otwarty.

Współpraca ze wszystkimi operatorami

PŚO działa w modelu otwartego dostępu, oferując usługi hurtowe zarówno operatorom ogólnokrajowym, jak i lokalnym. W 2026 r. do grona partnerów PŚO dołączyła Vectra, domykając współpracę PŚO ze wszystkimi głównymi operatorami ogólnopolskimi: Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange i Vectra.

Spółka współpracuje również z blisko 30 lokalnymi dostawcami. Usługi hurtowe są udostępniane zarówno na sieci FTTH, jak i HFC.

W 2026 r. PŚO będzie kontynuować rozbudowę sieci FTTH oraz modernizację infrastruktury HFC, dążąc docelowo do objęcia siecią światłowodową ponad 6 mln gospodarstw domowych w całej Polsce. Inwestycje infrastrukturalne są obecnie realizowane w ponad 200 powiatach w 16 województwach.