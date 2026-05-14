Jest decyzja rządu: abonament RTV ostro w górę

I tak znaczną część poprzedniego roku oraz tego minęło nam pod hasłem: koniec abonamentu RTV. Gdybym był złośliwy, a nie jestem, to bym stwierdził, że zapomnieli w tym haśle zapowiedzieć koniec taniego abonamentu RTV. Dlatego też od przyszłego roku zapłacicie znacznie więcej. I tak: siebie w tym nie uwzględniam. Ja tam telewizora nie mam, a jedyny sprzęt grający w moim domu to odbiera fale, ale Bluetooth, a nie FM.

Wyższe ceny abonamentu RTV

Stawki już podałem wyżej: jest to 34,50 zł miesięcznie za telewizję, lub telewizję i radio. Mamy tu więc wzrost aż o 4 zł względem bieżącego roku, w którym stawka wynosi 30,50 zł. W przypadku radioodbiorników mamy 10,80 zł, czyli wzrost o 1,30 zł z poziomu 9,50 zł.

Oczywiście o wiele wygodniej jest zapłacić na raz za dłuższy okres korzystania. Zwłaszcza że to wiąże się z pewnymi opustami. Te i tu mają być dostępne. Ile wyniosą? No cóż... nie wiadomo. KRRiT pochwaliła się ich obecnością na swojej stronie:

KRRiT ustaliła także zniżki w przypadku opłacenia abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2027 roku.