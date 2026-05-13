Polacy rzucili się na 5G. T-Mobile chwali się gigantycznym wzrostem przesyłu danych

W pierwszym kwartale 2026 r. T-Mobile Polska odnotował całkowite przychody wyższe o 2,9% w ujęciu rocznym, co oznacza 1,85 mld zł. Pozytywną dynamikę zanotowano także pod względem rentowności – zysk EBITDA AL wyniósł 519 mln zł, czyli o 9,2% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W ocenie operatora na te wzrosty wpłynął rozwój bazy klientów oraz rosnąca popularność pakietów łączących usługi mobilne i stacjonarne.

Usługi mobilne i szerokopasmowe

Baza klientów mobilnych operatora na koniec pierwszego kwartału osiągnęła 13,2 mln, co oznacza wzrost o 506 tysięcy w porównaniu z minionym rokiem – są to dane po uwzględnieniu reklasyfikacji 219 tysięcy klientów korzystających ze stacjonarnych modemów LTE/5G do segmentu dostępu szerokopasmowego (Fixed Broadband). 7,5 mln klientów mobilnych ma abonament, a 5,7 mln to klienci pre-paid.

Operator odnotował w tym czasie 29% więcej nowych umów na usługi głosowe i 18% wzrostu sprzedaży światłowodu. Całkowita liczba klientów szerokopasmowych na koniec kwartału wyniosła 742 tysiące. Sukcesywnie powiększała się także grupa odbiorców ofert konwergentnych, notując wzrost o 6,7% r/r.

Wzrost w ofertach dla firm

T-Mobile odnotował w minionym kwartale zwiększone zapotrzebowanie na usługi dla przedsiębiorstw, takie jak cyberbezpieczeństwo (szczególnie w sektorze MŚP), rozwiązania IoT i Data Center & Cloud. Liczba klientów biznesowych korzystających z ofert konwergentnych wrosła w skali roku o 16%, a zaledwie w przypadku samych nowych aktywacji światłowodu FTTH skok wyniósł 67%.

Rozbudowa sieci 5G

Sygnał 5G T-Mobile dociera już do 92% populacji kraju, a prawie dwie trzecie Polaków może korzystać z sieci 5G Bardziej w paśmie C. W tej chwili już na ponad połowie stacji bazowych w miejscowościach powyżej 100 tys. mieszkańców T-Mobile oferuje sygnał 5G w paśmie 3,6 GHz, 98% stacji C-band podłączonych jest do sieci łączami o przepustowości przekraczającej 10 Gbps, a 80% łączami światłowodowymi. W pierwszym kwartale T-Mobile uruchomił sygnał 5G Bardziej w paśmie C na 98 stacjach bazowych, a 68 stacji zostało wyposażonych w najnowszy sprzęt sieciowy, w ramach będącego już na finiszu procesu modernizacji.