Polacy zapłacą 40 zł więcej. Sejm ma to przyklepać za 2 dni

Sama ustawa budzi duże... wątpliwości. I to zarówno u zwolenników, jak i u przeciwników e-papierosów. Pierwsi oczywiście nie chcą płacić więcej za urządzenia. I trudno się im dziwić. Drudzy, którzy najchętniej zobaczyliby całkowity zakaz korzystania z tych urządzeń, zastanawiają się natomiast, czemu ustawa obejmuje jedynie najnowszy typ z podgrzewaczem indukcyjnym? W końcu akcyza równie dobrze mogłaby obejmować także te z podgrzewaczem oporowym oraz części do e-papierosów. To trochę tak, jakby miała wejść nowa akcyza na alkohol, ale obejmowała jedynie likier o smaku malinowym.

Dziwna ustawa o e-papierosach

Co więcej, sami eksperci mieli do ustawy jeszcze więcej uwag. W jaki sposób ustawodawca je uwzględnił? W żaden. Czemu? Nie wiem, choć się domyślam. Otóż sam projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów 12 marca. Komisja Finansów Publicznych go przyjęła 29 kwietnia. Jak na polskie ustawodawstwo jest to załatwienie sprawy wręcz ekspresowo.

Ekspresowe ma być także wejście nowej ustawy w życie. To ma się odbyć w zaledwie 14 dni od jej ogłoszenia, a dostosowanie cen do nowej akcyzy ma się odbyć w zaledwie 2 miesiące. Tym samym e-papierosy z indukcyjną grzałką mają podrożeć o 40 zł już za około 2,5 miesiąca.