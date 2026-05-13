Najlepsza sieć komórkowa w Polsce? Wszyscy z nagrodami, ale nie Plus
Opensignal opublikował najnowszy raport dotyczący polskiego rynku telekomunikacyjnego. Ocenie poddano cztery główne sieci komórkowe na podstawie danych zebranych w pierwszym kwartale tego roku.
T-Mobile wygrywa najwięcej kategorii
Eksperci Opensignal przeanalizowali usługi sieci Orange, Play, Plus oraz T-Mobile. Pomiary prowadzono od 1 stycznia do 31 marca 2026 roku, sprawdzając codzienne doświadczenia użytkowników korzystających z mobilnego Internetu. Najwięcej powodów do zadowolenia ma T-Mobile. Ten operator zdobył łącznie dziewięć nagród. Pięć z nich to wyróżnienia indywidualne, a cztery przyznano wspólnie z innymi firmami.
Na drugim miejscu znalazła się sieć Orange. Zgromadziła ona siedem nagród, w tym cztery samodzielne, podium zamyka Play z pięcioma wyróżnieniami na koncie. Zaledwie dwie z nich to nagrody indywidualne. Plus nie zdobył ani jednego pierwszego miejsca w majowym raporcie.
Liderzy jakości usług oraz sieci 5G
Sieć T-Mobile zwyciężyła w kategoriach ogólnego doświadczenia użytkowników oraz doświadczenia w sieciach 5G. Operator zajął pierwsze miejsce w jakości transmisji wideo, zdobywając 73,8 punktu na 100 możliwych. Wyprzedził Orange i Play o zaledwie jeden punkt. T-Mobile został też samodzielnym liderem w kategorii dostępności sieci 5G. Wynik tej firmy to 88,1 procent. Oznacza to wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego raportu.
Orange również odnotowało sukcesy w ważnych dziedzinach. Sieć ta przejęła od T-Mobile nagrody za stałą jakość usług oraz niezawodność. Są to kluczowe wskaźniki dla stabilnego działania Internetu na urządzeniach mobilnych. Orange okazał się najlepszy pod kątem doświadczeń związanych z zasięgiem technologii 5G. Operator uzyskał wynik 4,2 punktu w 10-punktowej skali. Zachował on też pierwsze miejsce w pomiarach czasu spędzanego w zasięgu sieci 5G.
Trzecie i czwarte miejsce zestawienia
Play utrzymał swoją dawną pozycję w kategoriach związanych z zasięgiem. Fioletowa sieć zwyciężyła w pomiarach ogólnego zasięgu oraz czasu spędzanego w sieci. Podzieliła się także z T-Mobile i Orange nagrodami za gry mobilne oraz odtwarzanie wideo w technologii 5G.
Sytuacja sieci Plus prezentuje się najsłabiej w zestawieniu. Operator zajął czwarte miejsce w kategorii transmisji wideo z wynikiem 67,3 punktu. Pomiary prędkości pobierania i wysyłania danych potwierdziły tę tendencję. W ogólnym rankingu pobierania danych Plus uzyskał średnią prędkość 36,7 Mb/s. Sieć Play wyprzedziła go z wynikiem 53,6 Mb/s. Opensignal zauważa, że szybkość pobierania wzrosła w każdej z badanych sieci. Liderem wzrostów został Orange, gdzie prędkość pobierania zwiększyła się o 18 Mb/s.
Szczegółowe wyniki w tabeli poniżej.
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Jakość ogólna
|Odtwarzanie wideo
[0-100 pkt.]
|72,8
|72,1
|67,3
|73,8
|Gry
[0-100 pkt.]
|79,6
|80,0
|72,8
|79,6
|Szybkość pobierania
[Mb/s]
|81,3
|53,6
|36,7
|90,0
|Szybkość wysyłania
[Mb/s]
|13,0
|13,0
|8,5
|14,2
|Jakość 5G
|Odtwarzanie wideo w 5G
[0-100 pkt.]
|78,6
|78,7
|77,3
|79,0
|Gry w 5G
[0-100 pkt.]
|87,5
|86,3
|84,3
|87,7
|Szybkość pobierania 5G
[Mb/s]
|259,2
|189,0
|90,4
|303,5
|Szybkość wysyłania 5G
[Mb/s]
|25,9
|29,4
|15,9
|28,9
|Zasięg
|Jakość zasięgu
[0-10 pkt.]
|7,9
|8,1
|7,5
|7,3
|Jakość zasięgu 5G
[0-10 pkt.]
|4,2
|3,5
|3,0
|4,1
|Czas w sieci
[% czasu]
|98,5
|98,9
|98,4
|98,6
|Czas w 5G
[% czasu]
|26,9
|14,3
|18,4
|21,6
|Dostępność 5G
[% czasu]
|85,4
|84,8
|22,1
|88,1
|Spójność działania
|Stała jakość
[% testów]
|81,7
|80,8
|73,2
|80,4
|Niezawodność
[100-1000 pkt.]
|928
|924
|878
|909