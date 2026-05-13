Najlepsza sieć komórkowa w Polsce? Wszyscy z nagrodami, ale nie Plus

T-Mobile wygrywa najwięcej kategorii

Eksperci Opensignal przeanalizowali usługi sieci Orange, Play, Plus oraz T-Mobile. Pomiary prowadzono od 1 stycznia do 31 marca 2026 roku, sprawdzając codzienne doświadczenia użytkowników korzystających z mobilnego Internetu. Najwięcej powodów do zadowolenia ma T-Mobile. Ten operator zdobył łącznie dziewięć nagród. Pięć z nich to wyróżnienia indywidualne, a cztery przyznano wspólnie z innymi firmami.

Na drugim miejscu znalazła się sieć Orange. Zgromadziła ona siedem nagród, w tym cztery samodzielne, podium zamyka Play z pięcioma wyróżnieniami na koncie. Zaledwie dwie z nich to nagrody indywidualne. Plus nie zdobył ani jednego pierwszego miejsca w majowym raporcie.

Liderzy jakości usług oraz sieci 5G

Sieć T-Mobile zwyciężyła w kategoriach ogólnego doświadczenia użytkowników oraz doświadczenia w sieciach 5G. Operator zajął pierwsze miejsce w jakości transmisji wideo, zdobywając 73,8 punktu na 100 możliwych. Wyprzedził Orange i Play o zaledwie jeden punkt. T-Mobile został też samodzielnym liderem w kategorii dostępności sieci 5G. Wynik tej firmy to 88,1 procent. Oznacza to wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego raportu.

Orange również odnotowało sukcesy w ważnych dziedzinach. Sieć ta przejęła od T-Mobile nagrody za stałą jakość usług oraz niezawodność. Są to kluczowe wskaźniki dla stabilnego działania Internetu na urządzeniach mobilnych. Orange okazał się najlepszy pod kątem doświadczeń związanych z zasięgiem technologii 5G. Operator uzyskał wynik 4,2 punktu w 10-punktowej skali. Zachował on też pierwsze miejsce w pomiarach czasu spędzanego w zasięgu sieci 5G.

Trzecie i czwarte miejsce zestawienia

Play utrzymał swoją dawną pozycję w kategoriach związanych z zasięgiem. Fioletowa sieć zwyciężyła w pomiarach ogólnego zasięgu oraz czasu spędzanego w sieci. Podzieliła się także z T-Mobile i Orange nagrodami za gry mobilne oraz odtwarzanie wideo w technologii 5G.

Sytuacja sieci Plus prezentuje się najsłabiej w zestawieniu. Operator zajął czwarte miejsce w kategorii transmisji wideo z wynikiem 67,3 punktu. Pomiary prędkości pobierania i wysyłania danych potwierdziły tę tendencję. W ogólnym rankingu pobierania danych Plus uzyskał średnią prędkość 36,7 Mb/s. Sieć Play wyprzedziła go z wynikiem 53,6 Mb/s. Opensignal zauważa, że szybkość pobierania wzrosła w każdej z badanych sieci. Liderem wzrostów został Orange, gdzie prędkość pobierania zwiększyła się o 18 Mb/s.

Szczegółowe wyniki w tabeli poniżej.