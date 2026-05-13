Wiadomości

Najlepsza sieć komórkowa w Polsce? Wszyscy z nagrodami, ale nie Plus

Opensignal opublikował najnowszy raport dotyczący polskiego rynku telekomunikacyjnego. Ocenie poddano cztery główne sieci komórkowe na podstawie danych zebranych w pierwszym kwartale tego roku.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:13
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Najlepsza sieć komórkowa w Polsce? Wszyscy z nagrodami, ale nie Plus
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

T-Mobile wygrywa najwięcej kategorii

Eksperci Opensignal przeanalizowali usługi sieci Orange, Play, Plus oraz T-Mobile. Pomiary prowadzono od 1 stycznia do 31 marca 2026 roku, sprawdzając codzienne doświadczenia użytkowników korzystających z mobilnego Internetu. Najwięcej powodów do zadowolenia ma T-Mobile. Ten operator zdobył łącznie dziewięć nagród. Pięć z nich to wyróżnienia indywidualne, a cztery przyznano wspólnie z innymi firmami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na drugim miejscu znalazła się sieć Orange. Zgromadziła ona siedem nagród, w tym cztery samodzielne, podium zamyka Play z pięcioma wyróżnieniami na koncie. Zaledwie dwie z nich to nagrody indywidualne. Plus nie zdobył ani jednego pierwszego miejsca w majowym raporcie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-F761
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-F761
0 zł
3599 zł - najniższa cena
Kup teraz 3599 zł
Smartfon HAMMER Ranger 6/128GB 6.088" Czarno-zielony
Smartfon HAMMER Ranger 6/128GB 6.088" Czarno-zielony
0 zł
898.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 898.98 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Księżycowy szary
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Księżycowy szary
0 zł
4499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499.99 zł
Advertisement
Najlepsza sieć komórkowa w Polsce? Wszyscy z nagrodami, ale nie Plus

Liderzy jakości usług oraz sieci 5G

Sieć T-Mobile zwyciężyła w kategoriach ogólnego doświadczenia użytkowników oraz doświadczenia w sieciach 5G. Operator zajął pierwsze miejsce w jakości transmisji wideo, zdobywając 73,8 punktu na 100 możliwych. Wyprzedził Orange i Play o zaledwie jeden punkt. T-Mobile został też samodzielnym liderem w kategorii dostępności sieci 5G. Wynik tej firmy to 88,1 procent. Oznacza to wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego raportu.

Orange również odnotowało sukcesy w ważnych dziedzinach. Sieć ta przejęła od T-Mobile nagrody za stałą jakość usług oraz niezawodność. Są to kluczowe wskaźniki dla stabilnego działania Internetu na urządzeniach mobilnych. Orange okazał się najlepszy pod kątem doświadczeń związanych z zasięgiem technologii 5G. Operator uzyskał wynik 4,2 punktu w 10-punktowej skali. Zachował on też pierwsze miejsce w pomiarach czasu spędzanego w zasięgu sieci 5G.

Trzecie i czwarte miejsce zestawienia

Play utrzymał swoją dawną pozycję w kategoriach związanych z zasięgiem. Fioletowa sieć zwyciężyła w pomiarach ogólnego zasięgu oraz czasu spędzanego w sieci. Podzieliła się także z T-Mobile i Orange nagrodami za gry mobilne oraz odtwarzanie wideo w technologii 5G.

Sytuacja sieci Plus prezentuje się najsłabiej w zestawieniu. Operator zajął czwarte miejsce w kategorii transmisji wideo z wynikiem 67,3 punktu. Pomiary prędkości pobierania i wysyłania danych potwierdziły tę tendencję. W ogólnym rankingu pobierania danych Plus uzyskał średnią prędkość 36,7 Mb/s. Sieć Play wyprzedziła go z wynikiem 53,6 Mb/s. Opensignal zauważa, że szybkość pobierania wzrosła w każdej z badanych sieci. Liderem wzrostów został Orange, gdzie prędkość pobierania zwiększyła się o 18 Mb/s.

Szczegółowe wyniki w tabeli poniżej.

  Orange Play Plus T-Mobile
Jakość ogólna
Odtwarzanie wideo
[0-100 pkt.]		 72,8 72,1 67,3 73,8
Gry
[0-100 pkt.]		 79,6  80,0  72,8  79,6 
Szybkość pobierania
[Mb/s]		 81,3  53,6  36,7  90,0 
Szybkość wysyłania
[Mb/s]		 13,0  13,0  8,5  14,2 
Jakość 5G
Odtwarzanie wideo w 5G
[0-100 pkt.]		 78,6 78,7 77,3 79,0
Gry w 5G
[0-100 pkt.]		 87,5 86,3 84,3 87,7
Szybkość pobierania 5G
[Mb/s]		 259,2 189,0 90,4 303,5
Szybkość wysyłania 5G
[Mb/s]		 25,9 29,4 15,9 28,9
Zasięg
Jakość zasięgu
[0-10 pkt.]		 7,9 8,1 7,5 7,3
Jakość zasięgu 5G
[0-10 pkt.]		 4,2 3,5 3,0 4,1
Czas w sieci
[% czasu]		 98,5 98,9 98,4 98,6
Czas w 5G
[% czasu]		 26,9 14,3 18,4 21,6
Dostępność 5G
[% czasu]		 85,4 84,8 22,1 88,1
Spójność działania
Stała jakość
[% testów]		 81,7 80,8 73,2 80,4
Niezawodność
[100-1000 pkt.]		 928 924 878 909
Pokaż więcej
Aktualne promocje w Orange
Aktualne promocje w Play
Image
telepolis
T-Mobile Internet Mobilny OpenSignal orange play plus najlepsza sieć komórkowa Zasięg 5G jakość internetu 1q2026
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: OpenSignal