Rewolucja w Lajt Mobile. eSIM dla każdego za 1 zł

Zgodnie z nowymi regulaminami, operator ostatecznie zniósł dotychczasowe ograniczenia, które pozwalały na instalację wirtualnej karty wyłącznie w przypadku wyrabiania zupełnie nowego numeru.

Rozszerzyliśmy obecną usługę eSIM. Do tej pory obsługiwaliśmy wyłącznie nowe numery w tej technologii, od teraz eSIM jest już dostępny dla numerów przenoszonych – podaje Lajt Mobile w komunikacie.

I tak od 12 maja 2026 roku ze standardu eSIM mogą bez przeszkód korzystać również klienci, którzy decydują się na przeniesienie swojego dotychczasowego numeru od innego operatora telekomunikacyjnego. Oferta jest skierowana do klientów indywidualnych i obejmuje aktywacje usług zarówno na umowach terminowych, jak i bezterminowych. Obowiązuje do odwołania.

Pakiety i aktywacja za złotówkę

By zachęcić do nowej oferty, Lajt Mobile ruszył z promocją i kusi wyjątkowo niskimi kosztami na start. Opłata aktywacyjna dla profilu eSIM wynosi symboliczny 1 zł, podczas gdy przy klasycznej karcie plastikowej trzeba by zapłacić 35 zł.

Operator promuje w szczególności trzy zniżkowe plany taryfowe:

1 GB za 15 zł,

10 GB za 10 zł przez pierwsze trzy miesiące (później 20 zł)

oraz pakiet 100 GB za 29 zł miesięcznie.

Niezależnie od wybranej pojemności pakietu, każdy abonent otrzymuje w standardzie darmowy dostęp do sieci 5G (na infrastrukturze Plusa i Orange, do wyboru) oraz nielimitowane krajowe połączenia, SMS-y i MMS-y.

Wprowadzenie eSIM w lajt mobile to przede wszystkim wyjście naprzeciw użytkownikom, którzy cenią sobie czas i ekologię. Dzięki wirtualnej karcie proces aktywacji nowego numeru czy przeniesienia go od innego operatora skraca się do minimum – bez czekania na kuriera i plastikowych odpadów – zachwala operator.