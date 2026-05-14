Plus podpisuje nową umowę. Internet mobilny mocno przyspieszy

Polkomtel zapowiada rozwój swojej infrastruktury telekomunikacyjnej. Operator zawarł w tej sprawie wstępne porozumienie z partnerami biznesowymi. Decyzja ta ma przynieść klientom lepszy zasięg i szybszy Internet.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:30
Nowe porozumienie infrastrukturalne

Zarząd Cyfrowego Polsatu wydał oficjalny komunikat o działaniach swojej spółki zależnej. Polkomtel podpisał dokument o nazwie Term Sheet z firmami Towerlink Poland oraz Cellnex Poland. Dokument nie jest wiążący i określa mechanizmy oraz szczegóły techniczne planowanej współpracy. Dotyczy ona przyszłej umowy serwisowej między wymienionymi podmiotami.

Na jej podstawie Towerlink ma kontynuować świadczenie usług dla Polkomtela. Działania te obejmą infrastrukturę telekomunikacyjną kontrolowaną przez spółkę Cellnex. Chodzi przede wszystkim o usługi dostępu do lokalizacji, emisji sygnału i transmisji danych. Polkomtel zyska w ten sposób bezpośredni dostęp do szerokiego portfela stacji bazowych grupy Cellnex.

Strony pracują teraz nad ostateczną wersją dokumentacji. Ich celem jest zawarcie wiążącej umowy. Cyfrowy Polsat ma poinformować o finale rozmów w osobnym raporcie bieżącym.

Nowe stacje bazowe i wyższe prędkości

Realizacja porozumienia ma ułatwić operatorowi sieci Plus realizację nałożonych zobowiązań. Urząd Komunikacji Elektronicznej stawia operatorom jasne wymogi, które są integralną częścią decyzji rezerwacyjnych na nowe częstotliwości. Chodzi o pasmo 3,6 GHz, pozyskane w 2023 roku w ramach przeprowadzonej aukcji 5G, oraz pasmo 700 MHz, zarezerwowane w 2025 roku. Szczegółowe wymagania zostały opisane w poniższych wiadomościach:

Polkomtel zobowiązał się sprostać wymaganiom i dostarczyć klientom Internet mobilny o prędkości co najmniej 50 Mb/s do końca 2026 roku. Nieco później, bo do końca 2030 roku, Plus ma oferować minimum 120 Mb/s.

Polkomtel musi też zbudować dodatkowe stacje bazowe dla pasma C-Band do końca 2027 roku, w czym pomoże współpraca ze spółkami Towerlink i Cellnex ułatwi wykonanie tego zadania. Cyfrowy Polsat zakłada zauważalną poprawę jakości i zasięgu usług sieci Plus. Firma przewiduje też optymalizację kosztów. Szerokie widmo częstotliwości ma przyniesieść oszczędności w długim okresie przy jednoczesnym utrzymaniu stałego dostępu do sieci mobilnej.

plus polkomtel szybkość internetu mobilnego szybkość internetu 5g Cellnex Cellnex Poland TowerLink Poland nowe stacje bazowe
Źródła zdjęć: Damiian Jaroszewski / Telepolis.pl, Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Grupa Polsat Plus