Orange podwaja przepustowość sieci szkieletowej. Nawet 80 Tb/s

Fundamentem zmiany w sieci szkieletowej Orange jest technologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), która pozwala na przesyłanie wielu sygnałów jednocześnie w jednym włóknie światłowodowym. Każdy strumień danych otrzymuje inną długość fali świetlnej, co można porównać do różnych kolorów światła pędzących tym samym kablem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dotychczas Orange korzystał tylko z pasma C (ang. conventional band) – najbardziej popularnego zakresu częstotliwości o szerokości ok. 4800 GHz (1530-1565 nm). To pasmo najmniej tłumi sygnał i świetnie sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest stabilny przesył danych na duże odległości, jednak wraz z rosnącym zapotrzebowaniem zaczęło powoli osiągać granice swojej pojemności.

Dlaczego konieczne było wdrożenie pasma L?

Jeszcze kilka lat temu standardem w sieciach szkieletowych były łącza 100 Gb/s, które zajmowały zaledwie 50 GHz szerokości z pasma C. Dziś powszechnie wykorzystuje się połączenia o przepustowości 400 Gb/s (wymagające 100 GHz), a operator uruchamia już najszybsze łącza 800 Gb/s, wymagające aż 150 GHz szerokości pasma.

Aby odpowiedzieć na rozwój usług chmurowych, streamingu czy sztucznej inteligencji, Orange jako pierwszy operator w Polsce na tak dużą skalę uruchomił dodatkowe pasmo L (long band, 1565-1625 nm). Dzięki temu w obrębie tych samych włókien światłowodowych firma zyskała drugie tyle częstotliwości do przesyłania danych. Rozwiązanie to pozwala na natychmiastowe zwiększenie przepustowości bez konieczności uciążliwego układania nowej infrastruktury kablowej.

W ten sposób zyskaliśmy drugie tyle częstotliwości do przesyłania danych w tym samym światłowodzie. Sumaryczna przepływność jest teraz bliska 80 Tb/s – tłumaczy Orange.

Jak wyjaśnia operator na firmowym blogu, ta rozbudowa to zaledwie pierwszy etap tworzenia nowej architektury o nazwie SuperExpress. Do końca roku operator planuje podłączyć do niej kolejne miasta: Łódź, Poznań, Wrocław i Zieloną Górę, zapewniając jednocześnie szybkie wyjście do globalnego internetu we Frankfurcie.