Bądź Polakiem: zrób zakupy w fałszywym sklepie (bo tanio) i narzekaj
Fałszywe sklepy internetowe stanowią pokaźną część oszustw online. Polacy często wpadają w tę pułapkę, bo weryfikowanie sprzedawców nie jest dla nich działaniem standardowym.
Badanie "Konsumenci w e-sklepach" zostało zrealizowane na zlecenie Rzetelnej Firmy na początku 2026 roku i pokazało m.in., że zaledwie 51 proc. ankietowanych zawsze weryfikuje sklep internetowy, w którym robi zakupy. Oznacza to, że niemal połowa respondentów podchodzi do sprawy nonszalancko. A to może być wstęp do problemów.
Nie znam sklepu, ale skorzystam. Ceny są atrakcyjne!
Z przywołanego badania wynika też, że prawie 40 proc. uczestników badania często kupuje w sklepach internetowych, których wcześniej nie znało. Najchętniej korzystają z nich Polacy w średnim wieku (35-54 lata). W tej grupie na takie zakupy decyduje się niemal połowa ankietowanych. Co ciekawe, w gronie badanych powyżej 55 lat odsetek ten spada do 30 proc.
Jeśli ktoś korzysta z usług nieznanego sobie sklepu i nie weryfikuje go dokładnie (albo w ogóle), to prosi się o kłopoty. Eksperci NASK, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, wskazują, że pokaźną część oszustw w sieci stanowią właśnie fałszywe sklepy internetowe. Nierzadko wyglądają one bardzo profesjonalnie, posiadają nawet opinie (fałszywe) czy regulamin. Do złudzenia mogą imitować prawdziwe witryny.
Na co zwracać uwagę podczas zakupów online
Sygnałem ostrzegawczym powinny być bardzo atrakcyjne ceny, zwłaszcza w okresie promocji sezonowych. Wątpliwości powinien też wzbudzać brak numeru NIP czy numeru telefonu na stronie, a także nieobecność popularnych metod płatności przy finalizacji zamówienia. Opinie o sklepie warto sprawdzać na innych stronach, jednocześnie należy uważać na reklamy sklepów w mediach społecznościowych czy komunikatorach.