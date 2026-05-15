Temu i AliExpress śmieją się z Unii. Jakie 3 euro?

Zacznijmy jednak od cytatu prezesa InPostu, do którego mamy się odnieść. Podczas konferencji, w której przedstawił wyniki firmy, stwierdził:

Sytuacja nie zmieni się, tracono tylko czas na lobbing rozwiązań, które świadczą o braku znajomości rynku. Już dzisiaj wiele przesyłek z chińskich platform trafia do konsumentów z magazynów w Europie lub z państw, z którymi UE ma umowy o wolnym handlu.

I to jest oczywiście prawda. Wiele rzeczy, jak np. poniższa dmuchawa, którą gorąco polecam, jest z wysyłką z Polski.

3 Euro za przesyłkę z Chin to dla kupujących głównie... korzyści

Jednak kupujących dość popularne sprzęty. Jeśli ktoś jest zainteresowany istną niszą, np. odnowionym Game Boyem Advance z kolorowym wyświetlaczem i wbudowanym akumulatorem — chwalipost: mam i gra się świetnie, chociaż ceny gier to tragedia — to raczej dopłaci te 3 euro, bo to towar niszowy.

Jednak w przypadku znacznie popularniejszych sprzętów o wiele więcej z nich trafi do polskich magazynów. A to oznacza, że przesyłki będą dochodziły znacznie wcześniej do odbiorców, oraz nie będziemy musieli się obawiać cła. Miało być więc drożej i z korzyścią dla lokalnych sprzedawców, a będzie szybciej, natomiast lokalni dostaną potężną konkurencję.

Oczywiście AliExpress i inne platformy już teraz idą w kierunku lokalnych magazynów. Jednak ten ruch jedynie przyśpieszy cały proces.