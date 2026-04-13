Inteligentne okulary Apple rozwiążą jeden poważny problem

Apple pracuje nad inteligentnymi okularami. Jednak tym razem nie ma to być sprzęt pokroju Vision Pro, który nie okazał się wielkim sukcesem. Firma z Cupertino stawia tym razem na projekt zbliżony do Ray Banów. Ma to być urządzenie, które ludzie rzeczywiście będą chcieli nosić.

Inteligentne okulary Apple

Urządzenie ma kodową nazwę N50. Zostanie oficjalnie zaprezentowane prawdopodobnie pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku. Sprzedaż ma ruszyć w przyszłym roku.

Apple zdecydował się na dość ciekawe podejście do tego segmentu urządzeń. Jego okulary nie będą wyposażone w żaden ekran. Natomiast zaoferują kamerę do robienia zdjęć i nagrywania filmów, głośniki do muzyki i rozmów, obsługę powiadomień, a także możliwość wydawania komend głosowych dzięki ulepszonej wersji Siri.

Okulary nie mają być samodzielnym urządzeniem. To raczej coś w rodzaju uzupełnienia dla iPhone'a. Zresztą ma się bezprzewodowo łączyć z telefonem.

Co ciekawe, firma z Cupertino sama opracowała design urządzenia. Okulary mają być dostępne w czterech wersjach: w stylu Wayfarer, smukłych prostokątnych oprawek, większych owalnych oraz mniejszych owalnych. Do wyboru mają być też różne wersje kolorystyczne, w tym: czarna, oceanicznego błękitu oraz jasnobrązowa.