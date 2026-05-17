Robią zdjęcia samochodów i straszą Polaków. Prawda jest inna

Abonament radiowo-telewizyjny powinno opłacać każde gospodarstwo domowe, w którym znajduje się telewizor, radio, a według sądu także laptop czy smartfon. Liczy się też radio, które mamy w samochodzie. Właśnie dlatego kontrolerzy Poczty Polskiej mają robić zdjęcia wnętrz naszych samochodów. Rzecz w tym, że niewiele im to da.

Abonament RTV a radio w samochodzie

Media co jakiś czas straszą informacjami o zdjęciach samochodów, które mają robić kontrolerzy Poczty Polskiej. Na tej podstawie mają później wysyłać wezwania do zapłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kara wynosi 30-krotność miesięcznego zobowiązania, więc niemal 300 zł w przypadku samego radia i ponad 900 zł za telewizor.

Jednak czy rzeczywiście samo zdjęcie wnętrza samochodu, w którym widać fabrycznie zamontowane radio jest wystarczające, aby nałożyć karę za niepłacenie abonamentu? Nie, więc nie ma powodów do paniki.

Prawnicy, w rozmowie z serwisem Wirtualne Media, informują, że muszą zostać spełnione trzy przesłanki. Po pierwsze, dana osoba musi mieć radio lub telewizor. Po drugie, urządzenie musi być dostosowane do odbioru programu. Po trzecie, i w tym przypadku najważniejsze, stan sprzętu musi pozwalać na natychmiastowy odbiór programu.