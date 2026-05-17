Wiadomości

Robią zdjęcia samochodów i straszą Polaków. Prawda jest inna

Jak bumerang wraca temat abonamentu radiowo-telewizyjnego. Media informują, że kontrolerzy Poczty Polskiej robią zdjęcia wnętrz samochodów i na tej podstawie wystawiają wezwania do zapłaty. Jednak prawda jest inna.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:14
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Robią zdjęcia samochodów i straszą Polaków. Prawda jest inna
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Abonament radiowo-telewizyjny powinno opłacać każde gospodarstwo domowe, w którym znajduje się telewizor, radio, a według sądu także laptop czy smartfon. Liczy się też radio, które mamy w samochodzie. Właśnie dlatego kontrolerzy Poczty Polskiej mają robić zdjęcia wnętrz naszych samochodów. Rzecz w tym, że niewiele im to da.

Dalsza część tekstu pod wideo

Abonament RTV a radio w samochodzie

Media co jakiś czas straszą informacjami o zdjęciach samochodów, które mają robić kontrolerzy Poczty Polskiej. Na tej podstawie mają później wysyłać wezwania do zapłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kara wynosi 30-krotność miesięcznego zobowiązania, więc niemal 300 zł w przypadku samego radia i ponad 900 zł za telewizor.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Radio samochodowe KRUGER&MATZ KM2013 Bluetooth Pilot
Radio samochodowe KRUGER&MATZ KM2013 Bluetooth Pilot
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Radio samochodowe PIONEER AVH-Z2200BT Bluetooth Android
Radio samochodowe PIONEER AVH-Z2200BT Bluetooth Android
0 zł
1719 zł - najniższa cena
Kup teraz 1719 zł
Radio samochodowe PIONEER SPH-DA150BT Android Auto, Car Play, BT, PL menu
Radio samochodowe PIONEER SPH-DA150BT Android Auto, Car Play, BT, PL menu
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Advertisement

Jednak czy rzeczywiście samo zdjęcie wnętrza samochodu, w którym widać fabrycznie zamontowane radio jest wystarczające, aby nałożyć karę za niepłacenie abonamentu? Nie, więc nie ma powodów do paniki.

Prawnicy, w rozmowie z serwisem Wirtualne Media, informują, że muszą zostać spełnione trzy przesłanki. Po pierwsze, dana osoba musi mieć radio lub telewizor. Po drugie, urządzenie musi być dostosowane do odbioru programu. Po trzecie, i w tym przypadku najważniejsze, stan sprzętu musi pozwalać na natychmiastowy odbiór programu.

W skrócie kontroler nie tylko musi stwierdzić, że mamy radio lub telewizor, ale że są one też sprawne. W związku z tym samo zdjęcie urządzenia nie jest wystarczające.

Image
telepolis
abonament radiowo-telewizyjny Poczta Polska abonament rtv kontrole abonamentu rtv
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: Wirtualne Media