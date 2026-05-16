Skarbówka wyprzeda majątek dłużników w sieci. Rusza specjalny portal

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje się do uruchomienia nowej platformy internetowej. System posłuży do elektronicznej sprzedaży majątku dłużników podatkowych. Zmiany w przepisach przyjął już Sejm.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:25
Rusza portal eLicytacje

Jak informuje Bezprawnik, nowy serwis będzie nazywał się eLicytacje, a za jego prowadzenie ma odpowiadać Krajowa Administracja Skarbowa. Posłowie poparli senacką poprawkę do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do wejścia przepisów w życie brakuje już tylko podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Ustawa zacznie obowiązywać po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Oficjalne uruchomienie systemu zaplanowano na 30 czerwca 2026 roku. Nowe rozwiązania poparli prawie wszycy parlamentarzyści. W Sejmie przeciw odrzuceniu poprawki głosował tylko jeden poseł, a 430 było za. Wcześniej ustawę jednogłośnie poparli wszyscy senatorowie.

Jak będzie działać nowy system?

Na nowej platformie internetowej skarbówka wystawi na sprzedaż ruchomości oraz nieruchomości. Chodzi o majątek osób, wobec których prowadzona jest egzekucja należności podatkowych. W serwisie pojawią się między innymi samochody oraz lokale mieszkalne. Przeglądanie ofert oraz śledzenie trwających aukcji w czasie rzeczywistym nie będzie wymagało logowania. Każdy zainteresowany sprawdzi dostępne przedmioty bez zakładania konta.

Sytuacja zmieni się w momencie podjęcia decyzji o udziale w aukcji. Aby licytować, użytkownik musi założyć oficjalne konto na portalu eLicytacje KAS. Mechanizm ten przypomina rozwiązania, które działają w Polsce od kilku lat. Podobne systemy online z powodzeniem wykorzystuje już Krajowa Rada Komornicza w swoich serwisach aukcyjnych.

Koniec z lokalnymi zmowami cenowymi

Do tej pory tradycyjne licytacje majątku dłużników podatkowych wywoływały problemy. Urzędnicy wskazywali przede wszystkim na częste zmowy uczestników. Nowy portal ma wyeliminować takie nieprawidłowości. Sprzedaż w Internecie ma zwiększyć kontrolę społeczną nad działaniami administracji skarbowej. Zmiana przepisów wzmocni także ochronę interesów dłużników.

System eLicytacji rozszerzy zasięg ogłoszeń na całą Polskę. Wcześniej informacje o przetargach były publikowane głównie lokalnie, przez co wiele osób nie wiedziało o możliwości zakupu przedmiotów z licytacji. KAS liczy także na obniżenie kosztów organizacyjnych. Cyfrowa forma powinna skrócić czas potrzebny na sprzedaż zajętych majątków.

Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Bezprawnik