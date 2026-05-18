T-Mobile cofa się w czasie. Klienci mogą ma tym tylko zyskać

Myśląc o 2016 roku, chciałoby się powiedzieć: „To były czasy”. Ulice były pełne łowców Pokémonów, każdy nastolatek miał na telefonie Snapchata, a polska reprezentacja w piłce nożnej zapewniła kibicom wrażenia, na które ci czekali od ponad 30 lat – wspomina z rozrzewnieniem T-Mobile.

Operator nawiązuje przy tym do trendu, w którym internauci dzielą się swoimi zdjęciami sprzed 10 lat. Dlatego też ruszył z konkursem „2026 to nowy 2016 dzięki T-Mobile na kartę”.

T-Mobile: cofnij się w czasie!

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu krótkiej odpowiedzi (do 200 znaków) na pytanie:

Jedno zdjęcie, jedna wiadomość, a może krótka chwila z kimś bliskim? Masz możliwość przenieść jedno dowolne wspomnienie z 2016 roku do 2026 dzięki magicznej mocy T-Mobile. Takie nostalgiczne powroty mają dziś wyjątkową siłę. Powiedz nam, co Ty chcesz przeżyć jeszcze raz i dlaczego?

Udział w konkursie jest bezpłatny, przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, mieszkających na terenie Polski, które korzystają z usług T-Mobile w systemie przedpłaconym: T-Mobile na kartę, Heyah na kartę lub T-Mobile Mix.

Konkurs trwa do 30 czerwca 2026 r. Odpowiedzi można zgłaszać na stronie konkursowej www.konkurst-mobile.pl.

Jak wziąć udział?

W pierwszej kolejności należy doładować konto za minimum 35 zł w ofercie T-Mobile na kartę, Heyah na kartę lub T-Mobile Mix. Doładowanie można wykonać na stronie www.doladowania.t-mobile.pl lub za pomocą konta w banku. Następnie trzeba wejść na stronę www.konkurst-mobile.pl, zaakceptować regulamin oraz wymagane zgody dotyczące przetwarzania danych, podać adres e-mail i numer telefonu, który został doładowany, a potem wpisać odpowiedź w formularzu i wysłać zgłoszenie.

Dla autorów najlepszych odpowiedzi T-Mobile przygotował aż 231 nagród. Nagrodą główną jest 30 000 zł. Kolejne miejsca otrzymają vouchery elektroniczne na:

smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/256GB (miejsca 2-6),

konsolę NINTENDO Switch 2 + grę Pokemon (miejsca 7-16),

okulary VR Oculus Meta Quest 3S 128GB (miejsca 17-21),

głośnik MARSHALL Acton III (miejsca 22-26),

aparat POLAROID Now Gen 3 + wkłady (miejsca 27-31).

Pozostałe miejsca, od 32 do 231, otrzymają doładowanie telefonu w T-Mobile o wartości 50 zł.