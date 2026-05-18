Darmowy Galaxy Watch8 Classic z kartą eSIM. Oto zasady promocji

Decydując się teraz na zakup wybranego telefonu Samsung Galaxy z serii S26, modelu Galaxy S25 FE albo składaków z linii Z Fold7 i Z Flip7 można odebrać prezent w postaci Galaxy Watch8 Classic.

Aby wykorzystać wszystkie funkcje, jakie oferuje smartwatch, warto zainstalować w nim eSIM, który umożliwi odbieranie lub wykonywanie połączeń nawet wtedy, gdy telefonu nie ma w pobliżu. Z tą myślą uczestnikom promocji posiadającym abonament w Plusie, operator oferuje dodatkową kartę eSIM do smartwatcha bez opłat przez pierwsze pół roku.

Oferta dotyczy najnowszych urządzeń z portfolio koreańskiego producenta. Biorą w niej udział następujące smartfony:

Klasyczne flagowce: Samsung Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra.

Model w wersji Fan Edition: Samsung Galaxy S25 FE.

Smartfony ze składanym ekranem: Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 oraz Z Flip7 FE.

Aby ubiegać się o nagrodę, zakup telefonu musi odbyć się u operatora sieci Plus w okresie od 18 maja do 28 czerwca 2026 roku. Wymagane jest zawarcie lub przedłużenie umowy abonamentowej. Następnie, najpóźniej do 5 lipca 2026 roku, telefon należy aktywować, uruchamiając go na terytorium Polski z aktywną kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut.

Ostatnim etapem jest zgłoszenie udziału w aplikacji Samsung Members na nowym urządzeniu, na co uczestnicy mają czas do 12 lipca 2026 roku. Baner prowadzący do formularza pojawi się w aplikacji w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji telefonu. W zgłoszeniu konieczne jest podanie swoich danych oraz załączenie dowodu zakupu i zdjęcia krótszego boku pudełka z czytelnym kodem kreskowym i numerem IMEI.

Pula darmowych zegarków Galaxy Watch 8 Classic jest ograniczona do 10 tys. sztuk, a o ich przyznaniu decyduje kolejność prawidłowo przysłanych zgłoszeń. Jeden klient może otrzymać maksymalnie trzy nagrody, pod warunkiem zakupu odpowiedniej liczby promocyjnych urządzeń. Sprzęt zostanie dostarczony przez kuriera w terminie do 30 dni roboczych od momentu pozytywnej weryfikacji formularza.