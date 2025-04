Netia: w światłowodzie zestaw FTTR z routerem Wi-Fi 7 bez opłat

Klienci, którzy od dziś kupią szybsze opcje (do 1 Gb/s i do 2 Gb/s) światłowodu na sieci własnej Netii w budownictwie jednorodzinnym, otrzymają bez dodatkowych opłat zestawy dostępowe FTTR (Fiber to the Room) z Wi-Fi 7, które pozwalają na korzystanie z pełnej prędkości światłowodu w każdym pomieszczeniu nawet dużego domu. Netia jest pierwszym operatorem w Polsce, który oferuje takie rozwiązanie.