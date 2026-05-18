T-Mobile sypie prezentami. Zajrzyj do aplikacji po swój kod

W T-Mobile przygotowaliśmy specjalną ofertę dla uczestników Magenta Moments, w której każdy może poczuć się jak dziecko czekające na niespodziankę. Wystarczy odblokować ofertę w aplikacji i odwiedzić jeden z wybranych sklepów T-Mobile, aby przy okazji zakupów lub podpisania umowy odebrać miły i przydatny upominek – wyjaśnia operator.

Akcja trwa od 18 maja do 7 czerwca 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów) i jest skierowana do klientów indywidualnych korzystających z programu lojalnościowego Magenta Moments.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na początek wyszukaj kod w aplikacji

Jak skorzystać z okazji? Na początek trzeba w aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce Moments, odblokować pozycję „Dzień Dziecka z niespodzianką” za 0 Serc, a następnie kliknąć przycisk „Chcę zrealizować teraz”. Po zapoznaniu się z listą sklepów T-Mobile biorących udział w akcji należy udać się do wybranego salonu najpóźniej do 7 czerwca 2026 roku.

W salonie T-Mobile są dwie możliwości na udział w akcji. Pierwsza z nich to zakup akcesoriów (produktów marki TelForceOne albo dowolnej folii ochronnej na urządzenie, T słuchawek lub T ładowarki) za minimum 99 zł. Druga opcja to podpisanie nowej umowy lub aneksu przedłużającego abonament komórkowy.

Podczas wizyty w sklepie wystarczy okazać sprzedawcy aktywny kod widoczny w aplikacji w zakładce „Odblokowane oferty”. Kod można wykorzystać tylko jeden raz i wyłącznie bezpośrednio z aplikacji – zrzuty ekranu ani zdjęcia nie będą honorowane. Po odebraniu gadżetu należy oznaczyć ofertę jako wykorzystaną. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, można wybrać jeden z dostępnych na miejscu upominków.

Wśród prezentów (zależnie od dostępności w danym salonie) znajdują się gadżety, z których większość z pewnością ucieszy jednak najmłodszych. Są to między innymi:

urządzenia Maxlife MXLD-100 do nauki języka angielskiego,

dziecięce tablice do pisania Maxlife MXWB-02

przenośne gry Maxlife MXPS-300 i MXPS-400,

lampki nocne LED Psi Patrol,

uniwersalne smycze do telefonów,

zestawy naklejek 3D.

Na jednego uczestnika przysługuje jeden gadżet, a asortyment upominków może różnić się w zależności od sklepu. Oferta „Dzień Dziecka z niespodzianką” dostępna jest do 7 czerwca 2026 roku, a liczba upominków jest ograniczona – warto się więc spieszyć.