Wiadomości

Plus zmienia warunki umów. Znika darmowa usługa, ale jest coś w zamian

Polkomtel zapowiedział ważne zmiany w warunkach umów dla niektórych użytkowników sieci Plus oraz Plush. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 19 czerwca 2026 roku.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:44
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Plus zmienia warunki umów. Znika darmowa usługa, ale jest coś w zamian
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Koniec darmowych stron internetowych w Plusie

Modyfikacja regulaminów Plusa wynika z zaleceń pokontrolnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Operator musi wycofać się ze świadczenia usług w modelu zero rating. Do tej pory korzystanie z wybranych stron, takich jak portal plus.pl, nie pomniejszało podstawowego pakietu danych. Od 19 czerwca te zasady przestaną obowiązywać, a transfer na te witryny będzie rozliczany normalnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ramach rekompensaty, Polkomtel (operator sieci Plus) wprowadza darmowy pakiet danych dla klientów ofert Plus Abonament oraz Plus dla Firm. Dotyczy to osób, które podpisały lub przedłużyły umowę w latach 2009–2018. Klienci otrzymają cykliczny pakiet 0,5 GB w każdym okresie rozliczeniowym. Aktywacja tej usługi jest całkowicie bezpłatna i automatyczna. Nie wiąże się z żadnym dodatkowym obowiązkiem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MEIZU Note 21 Pro 8/256GB 6.78" 120Hz Niebieski
Smartfon MEIZU Note 21 Pro 8/256GB 6.78" 120Hz Niebieski
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
-100 zł
9799 zł - najniższa cena
Kup teraz 9699 zł
Smartfon OPPO Reno 15 5G 8/512GB 6.59" 120Hz Biały
Smartfon OPPO Reno 15 5G 8/512GB 6.59" 120Hz Biały
0 zł
2598.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2598.99 zł
Advertisement

Dodatkowe 0,5 GB można wykorzystać na dowolne strony i aplikacje. Pakiet działa jednak dopiero po wyczerpaniu zasadniczego limitu danych z umowy. Dane są rozliczane oddzielnie za pobieranie i wysyłanie, w paczkach po 100 KB. Niewykorzystany transfer przepada i nie przechodzi na kolejny miesiąc. W niepełnym okresie rozliczeniowym wielkość pakietu jest przyznawana proporcjonalnie do liczby dni. Stan konta można kontrolować w aplikacji iPlus. Pakiet nie obejmuje transmisji MMS, a po jego wyczerpaniu prędkość spada zgodnie z umową.

Zmiany w ofertach na kartę oraz MIX

Nowe przepisy obejmą również użytkowników ofert Plus na Kartę, Plush na Kartę oraz MIX. Tutaj operator także likwiduje darmowy dostęp do portalu plus.pl. Zmiana ma związek z decyzją urzędu regulacyjnego. W zamian klienci dostaną darmowy pakiet internetowy o wielkości 0,3 GB. Jest to usługa jednorazowa. Przyznane dane zachowują ważność przez 100 dni od momentu aktywacji.

Ten jednorazowy bonus jest pobierany w drugiej kolejności. System użyje go, jeśli użytkownik posiada inne aktywne pakiety internetowe. Rozliczenie następuje co 100 KB osobno dla wysyłania i odbierania. Usługa nie dotyczy wiadomości MMS. Po upływie 100 dni niewykorzystane megabajty przepadają. Jeśli klient zużyje pakiet wcześniej, zapłaci za internet zgodnie z cennikiem swojej taryfy, chyba że korzysta z innego pakietu danych. Aktualny stan limitu i datę ważności można sprawdzić w systemie iPlus.

Prawo do rozwiązania umowy

Polkomtel zaznacza, że wprowadzane zmiany są wyłącznie na korzyść abonentów. Mimo to klienci mają prawo do podjęcia decyzji o rezygnacji z usług. Osoby, które nie akceptują nowych warunków regulaminu, mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Stosowne oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 19 czerwca 2026 roku.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256 GB
999,00 zł
17%
1199.00
Xiaomi Redmi Note 15 8/256 GB
749,00 zł
6%
799.00
Image
telepolis
darmowy internet plus decyzja uke zmiana umowy iPlus zmiany w Plusie zero rating
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Plus