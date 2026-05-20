Plus zmienia warunki umów. Znika darmowa usługa, ale jest coś w zamian

Koniec darmowych stron internetowych w Plusie

Modyfikacja regulaminów Plusa wynika z zaleceń pokontrolnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Operator musi wycofać się ze świadczenia usług w modelu zero rating. Do tej pory korzystanie z wybranych stron, takich jak portal plus.pl, nie pomniejszało podstawowego pakietu danych. Od 19 czerwca te zasady przestaną obowiązywać, a transfer na te witryny będzie rozliczany normalnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ramach rekompensaty, Polkomtel (operator sieci Plus) wprowadza darmowy pakiet danych dla klientów ofert Plus Abonament oraz Plus dla Firm. Dotyczy to osób, które podpisały lub przedłużyły umowę w latach 2009–2018. Klienci otrzymają cykliczny pakiet 0,5 GB w każdym okresie rozliczeniowym. Aktywacja tej usługi jest całkowicie bezpłatna i automatyczna. Nie wiąże się z żadnym dodatkowym obowiązkiem.

Dodatkowe 0,5 GB można wykorzystać na dowolne strony i aplikacje. Pakiet działa jednak dopiero po wyczerpaniu zasadniczego limitu danych z umowy. Dane są rozliczane oddzielnie za pobieranie i wysyłanie, w paczkach po 100 KB. Niewykorzystany transfer przepada i nie przechodzi na kolejny miesiąc. W niepełnym okresie rozliczeniowym wielkość pakietu jest przyznawana proporcjonalnie do liczby dni. Stan konta można kontrolować w aplikacji iPlus. Pakiet nie obejmuje transmisji MMS, a po jego wyczerpaniu prędkość spada zgodnie z umową.

Zmiany w ofertach na kartę oraz MIX

Nowe przepisy obejmą również użytkowników ofert Plus na Kartę, Plush na Kartę oraz MIX. Tutaj operator także likwiduje darmowy dostęp do portalu plus.pl. Zmiana ma związek z decyzją urzędu regulacyjnego. W zamian klienci dostaną darmowy pakiet internetowy o wielkości 0,3 GB. Jest to usługa jednorazowa. Przyznane dane zachowują ważność przez 100 dni od momentu aktywacji.

Ten jednorazowy bonus jest pobierany w drugiej kolejności. System użyje go, jeśli użytkownik posiada inne aktywne pakiety internetowe. Rozliczenie następuje co 100 KB osobno dla wysyłania i odbierania. Usługa nie dotyczy wiadomości MMS. Po upływie 100 dni niewykorzystane megabajty przepadają. Jeśli klient zużyje pakiet wcześniej, zapłaci za internet zgodnie z cennikiem swojej taryfy, chyba że korzysta z innego pakietu danych. Aktualny stan limitu i datę ważności można sprawdzić w systemie iPlus.

Prawo do rozwiązania umowy